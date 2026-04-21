Bencin cenejši za 1,5, dizel pa za 8,6 centa na liter

Vlada v trošarine ni posegala. Za dizel in kurilno olje so trošarine že na minimumu, nekaj prostora za znižanje je še pri 95-oktanskemu bencinu. Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bodo veljale do vključno torka, 28. aprila.

Če ne bi regulirani cen in goriva ne bi oprostili plačila okoljske dajatve, bi bilo po ocenah ministrstva za liter 95-oktanskega bencina treba plačati okoli 1,772 evra, za liter dizla okoli 1,919 evra in za liter kurilnega olja okoli 1,591 evra.

Modelske cene se od 24. marca izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen naftnih derivatov in spreminjajo na vsakih teden dni. Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto.