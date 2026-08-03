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Gospodarstvo

Bencin cenejši za dva, dizel dražji za več kot pet centov na liter

Ljubljana, 03. 08. 2026 12.21 pred 1 uro 2 min branja 59

Avtor:
N.L.
Gorivo

S torkom se bo liter bencina pocenil za dva centa na 1,583 evra za liter, medtem ko se bo dizel podražil za 5,4 centa na 1,882 evra za liter dizla. Dražje bo tudi kurilno olje.

Nove cene bodo v veljavi od torka, do vključno ponedeljka, 10. avgusta 2026. Liter bencina bo tako stal 1,583 evra za liter, 1,882 evra bo treba plačati za liter dizelskega goriva in 1,494 evra za liter kurilnega olja, ki bo po novem dražje za 5,8 centa.

Konec julija je vlada odločila, da za ublažitev rasti cen goriv za dva meseca zamrzne plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.

Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto.
Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto.
FOTO: Shutterstock

Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na minimalno dovoljenih, ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Če ne bi regulirali cen in ne bi začasno oprostili plačila omenjenih dajatev, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,782 evra, dizel okoli 2,097 evra, kurilno olje pa okoli 1,709 evra za liter.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišane. Slovenija je z obstoječimi instrumenti že skoraj v celoti izkoristila razpoložljivi manevrski prostor za blažitev cenovnih pritiskov na področju pogonskih goriv. Vlada se je zato odločila, da Evropsko komisijo zaprosi za dovoljenje za začasno znižanje trošarin pod trenutno dovoljeni minimum, ki ga določa zakonodaja EU.

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KOMENTARJI59

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jank
03. 08. 2026 13.46
Vladniki nam prodajajo pravljice, kaj vse da so naredili in kako da se trudijo za nas. Ali res? Prejšnjikrat so nas tolažili, da bodo zaprosili EU za dodatno znižanje marž. Pa to so Hrvati že zdavnaj naredili. Ali tega najbolj sposobna vlada ni vedela, ali pa ni hotela narediti? Vedo, da bodo na odgovor čakali do tri mesece. Do takrat pa nas bodo lupili in objokovali, kako se jim smilimo in da nič ne morejo. A to je program za boljšo Slovenijo? Hvala!
Odgovori
+2
3 1
Slovenska pomlad
03. 08. 2026 13.45
Koalicija črna kocka je prevara volivcev.
Odgovori
+2
4 2
kokon
03. 08. 2026 13.44
Naj g.Kramp plača vso škodo,ki jo s to vojno povzroča EU!
Odgovori
+3
3 0
bandit1
03. 08. 2026 13.42
1/2 l steklenička švepsa, pa kava tudi v gostilni je dražja kot 3 l dizla, pa kar pijejo.
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+0
1 1
Mclaren
03. 08. 2026 13.41
A kmetje še niso prišli v Ljubljano pred parlament??? Aja ne morejo, ker nimajo za gorivo.
Odgovori
+1
4 3
prognostik
03. 08. 2026 13.45
Ne smejo
Odgovori
+4
4 0
janez653
03. 08. 2026 13.47
Kaj bodo protestiralo proti ceni nafte na borzi?
Odgovori
+0
2 2
supergigi
03. 08. 2026 13.41
Hvala vlada. Bencin bi bil pod prejšnjo vlado zdaj 2 eur liter, če ne celo še več.
Odgovori
-1
4 5
rs1975
03. 08. 2026 13.54
haha, tolaži se.
Odgovori
0 0
prognostik
03. 08. 2026 13.38
Tudi pingo in sendvič ni zastonj.
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+3
5 2
brabusednet
03. 08. 2026 13.36
No vsaj goriva ne zmajnkuje,kot pod Golobarji.
Odgovori
-1
4 5
Mclaren
03. 08. 2026 13.42
Opranoglavec
Odgovori
+3
6 3
Mio56
03. 08. 2026 13.32
vlada dela dobro pa to...bomo pač tankal v tujini...ni problema!
Odgovori
+2
7 5
Mclaren
03. 08. 2026 13.42
Vlada dela za ljudi in ne elite, hahahaha.
Odgovori
-2
1 3
jank
03. 08. 2026 13.29
Pa kako bodo s takšno ceno dizla konkurenčni Pišek in njegovi avtoprevozniki? Pa kmetje, ki jih že tako na veliko uničuje suša. Kot da to ni dovolj, potem pa še vlada. Ja, nekje bo treba dobiti dodatnih najmanj 700 milijonov €, ki ji predvidevajo povečati z rebalansom proračuna. No, baje ne bo novih davkov. Res ni potrebe, saj nas ožemajo na bolj perfidne načine. V stilu stranke Resničnalaž, ki da je baje v opoziciji.
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+11
15 4
bandit1
03. 08. 2026 13.39
Naš cigla kralj si je omislil na račun primankljaja nov službeni avto in najel limozino s šoferjem za prevoz na veselice.
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+3
5 2
Slovenska pomlad
03. 08. 2026 13.28
Lažnivi janšizem,ki dela za svoje lopovske sponzorje.
Odgovori
+9
14 5
wsharky
03. 08. 2026 13.28
ob tej priložnosti, bi se za pocenitev za dva centa iz srca zahvalil vladi arestanta Janše, še malo pa bo cena bencina in dizla 1 eur
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+13
15 2
Maki3322
03. 08. 2026 13.27
Kje so daj obljube Janševe vlade cene v nebo - Same laži SDS-sove vlade?????????????
Odgovori
+8
13 5
Rotter
03. 08. 2026 13.28
Kaj pa bi naj vlada naredila? Končala vojno v Iranu? Saj nimajo kaj. Ni ravno kot da zvišujejo dajatve na goriva kot je to zelo požrešno počela Golobova vlada.
Odgovori
-8
3 11
bologna2901
03. 08. 2026 13.26
kdaj bo ulica spregovorila?
Odgovori
+8
14 6
Hihitalec
03. 08. 2026 13.24
A mate fetish na ta dizel?
Odgovori
+6
6 0
sims
03. 08. 2026 13.22
Še kolcalo se vam bo po G. Golobu
Odgovori
+7
13 6
Jani.
03. 08. 2026 13.37
Niti slučajno ne.
Odgovori
+1
4 3
bandit1
03. 08. 2026 13.40
Se nam že.
Odgovori
-1
3 4
srecnii
03. 08. 2026 13.19
Hočejo na tak način zmanjšati promet da bo več placa za bogate
Odgovori
+9
10 1
jank
03. 08. 2026 13.18
Dizel bo kar za dobrih 9 % dražji kot na Hrvaškem, kurilno olje pa kar za 18 %. Ali Hrvati kupujejo cenejše naftne derivate na svetovnem trgu? Seveda ne! Janša, razloži, zakaj nam toliko jemlješ? Pa si obljubljal, da bomo vsi boljše živeli, obljubljal si celo 1 € za l bencina. Sedaj pa samo dražite, vse dražite, ne samo naftne derivate. Kaj pa penzije in plače? Njihova realna vrednost vsaki dan pada kot že dolgo ne.
Odgovori
+16
20 4
lakala28
03. 08. 2026 13.17
Najnovejša razbremenitev gospodarstva in podjetništva v Sloveniji! Hvala vladi prevarantov in vsem, ki ste pomagali pri samoizviolitvi.
Odgovori
+11
14 3
GUNDABAD
03. 08. 2026 13.07
smo vre na 2 se pravi
Odgovori
+1
1 0
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