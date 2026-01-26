Bencin, dizel in kurilno olje bodo dražji

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja v veljavi od jutri, 27. januarja 2026, do vključno ponedeljka, 9. februarja 2026.

Za liter bencina bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,49934 evra/liter, na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,411 evra na liter. Pri 50 litrih to znese 70,55 evra.

Liter dizla bo v novem obdobju znašal 1,441 evra na liter, kar pri 50 litrih znese 72,05 evra.

Za liter kurilnega olja pa bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,17700 evra/liter, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,045 evra na liter. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1045 evrov, so sporočili iz ministrstva za okolje, podnebje in energijo.