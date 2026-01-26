Naslovnica
Gospodarstvo

Bencin, dizel in kurilno olje bodo dražji

Ljubljana, 26. 01. 2026 14.21 pred 19 minutami 1 min branja 8

Avtor:
N.L.
Rezervoar

S torkom se bodo bencin, dizel in kurilno olje podražili. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 2,7 centa na 1,411 evra, cena za liter dizla pa bo šla navzgor za 3,7 centa na 1,441 evra. Cene bodo veljale do 9. februarja 2026.

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja v veljavi od jutri, 27. januarja 2026, do vključno ponedeljka, 9. februarja 2026.

Za liter bencina bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,49934 evra/liter, na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,411 evra na liter. Pri 50 litrih to znese 70,55 evra.

Liter dizla bo v novem obdobju znašal 1,441 evra na liter, kar pri 50 litrih znese 72,05 evra.

Za liter kurilnega olja pa bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,17700 evra/liter, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,045 evra na liter. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1045 evrov, so sporočili iz ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

