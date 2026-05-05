Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Bencin, dizel in kurilno olje dražji

Ljubljana , 05. 05. 2026 06.05 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Bencinska črpalka

Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 4,8 centa na 1,683 evra, dizelsko gorivo za 2,6 centa na 1,734 evra in kurilno olje za 2,8 centa na 1,380 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 11. maja.

Vlada ni spreminjala trošarin, tudi omejitev marž trgovcev je ostala nespremenjena.

Vlada je v ponedeljek do 1. junija podaljšala oprostitev plačila okoljske dajatve za te tri naftne derivate. Kot je ocenila, bodo zaradi ukrepa, ki je namenjen blaženju posledic energetske krize ter omejevanju cen pogonskih goriv in goriv za ogrevanje, prilivi v državni proračun manjši za okoli 15 milijonov evrov.

Točenje goriva
Točenje goriva
FOTO: Shutterstock

Cene teh naftnih derivatov na servisih zunaj avtocest in hitrih cest se bodo po navedbah resornega ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na sedem dni, in sicer na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu ter gibanju tečaja dolar-evro.

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci od 20. marca oblikujejo prosto.

nafta bencin

Cene dizla, bencina in kurilnega olja znova navzgor

Iva Alilović o Thompsonovoj obitelji, 'Dok djeca lopova mogu sve, njihova ne mogu upisati fakultet'
Maja Šuput se baš uklopila u Šimin Split - 'Jedini vitamin koji trebam'
Znate li čemu služi ovo udubljenje na bocama? Mnogi očito nemaju pojma i nije u pitanju tek estetika
Zoran Kesić otkrio zašto toliko mrzi Hrvate i zašto bi drugi dio Svadbe trebao biti Udba
Buktinja kod Vjesnika, auto se zabio u zgradu pa zapalio! Oglasili se vatrogasci
Retrogradni Pluton donosi kaos za četiri horoskopska znaka
Markotić objasnila zašto je opasan virus koji je ubio troje na kruzeru i što nikako ne raditi
Donald Trump pozvao Hrvatsku u deblokadu Hormuza
Duge noge Ivanke Trump u prvom planu: Za zabavu odabrala neočekivano kratku haljinicu
Odvraćanje Rusije je nezamislivo bez raketa Tomahawk - Deutsche Welle 
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Tako lahko ublažite bolečine v križu v nosečnosti
Tako lahko ublažite bolečine v križu v nosečnosti
Napake v komunikaciji, ki rušijo odnos z otrokom
Napake v komunikaciji, ki rušijo odnos z otrokom
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
zadovoljna
Portal
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
Dnevni horoskop: Ovni prevzemajo pobudo, biki so občutljivi
Dnevni horoskop: Ovni prevzemajo pobudo, biki so občutljivi
Priznani frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Priznani frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Čevlji, ki jih želi imeti vsaka ženska
Čevlji, ki jih želi imeti vsaka ženska
vizita
Portal
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
cekin
Portal
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Pogodba z otroki: Ali je uradni dogovor rešitev za sobivanje?
Pogodba z otroki: Ali je uradni dogovor rešitev za sobivanje?
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
moskisvet
Portal
Šest moških je trdilo, da so očetje njene hčerke
Ali je kava res škodljiva?
Ali je kava res škodljiva?
Skrivnostna izbranka Benjamina Šeška: Kdo je v resnici Anita Vidović?
Skrivnostna izbranka Benjamina Šeška: Kdo je v resnici Anita Vidović?
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
dominvrt
Portal
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
To je trik za najbolj sočnega piščanca, pečenega na žaru
To je trik za najbolj sočnega piščanca, pečenega na žaru
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
voyo
Portal
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
FNC 30
FNC 30
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692