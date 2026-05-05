Bencin, dizel in kurilno olje dražji

Vlada je v ponedeljek do 1. junija podaljšala oprostitev plačila okoljske dajatve za te tri naftne derivate. Kot je ocenila, bodo zaradi ukrepa, ki je namenjen blaženju posledic energetske krize ter omejevanju cen pogonskih goriv in goriv za ogrevanje, prilivi v državni proračun manjši za okoli 15 milijonov evrov.

Cene teh naftnih derivatov na servisih zunaj avtocest in hitrih cest se bodo po navedbah resornega ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na sedem dni, in sicer na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu ter gibanju tečaja dolar-evro.

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci od 20. marca oblikujejo prosto.