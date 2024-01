Bencin, dizel in kurilno olje se bodo komaj zaznavno pocenili

Za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,46051 evra na liter, na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,381 evra na liter, so sporočili z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. To pomeni 69,05 evra za napolnitev 50-litrskega rezervoarja. Trenutna cena je 1,393 evra na liter, če ta ne bi bila regulirana, pa bi plačevali celo 1,455 evra na liter, so dodali.

Za liter dizla bo po novem treba odšteti 1,415 evra, medtem ko je do polnoči še v veljavi cena 1,430 evra na liter. Po novem bomo tako rezervoarje lahko napolnili za dobrih 70 evrov. "Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi bilo po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla treba odšteti okoli 1,503 evra na liter," so se "pohvalili" na ministrstvu, kjer določajo cene naftnih derivatov.

Liter kurilnega olja pa bo v naslednjem 14-dnevnem obdobju stal 1,065 evra (pred spremembo 1,082 evra na liter).

Marže trgovcev so v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0683 evra za liter dizelskega goriva in 0,0694 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se medtem oblikujejo prosto.