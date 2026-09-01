Bencin dražji, dizel cenejši

Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, v ponedeljek ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra.

Začasno od 28. julija do 28. septembra so 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje oproščeni plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti.

Če ne bi regulirali cen in oprostitve plačila obeh dajatev ne bi bilo, bi bilo treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,822 evra za liter, so izračunali na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko. Liter dizla bi stal okoli 2,026 evra, kurilnega olja pa okoli 1,627 evra.