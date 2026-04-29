Gospodarstvo

Bencin dražji, dizel in kurilno olje cenejša

Ljubljana, 29. 04. 2026 06.17 pred 1 uro 1 min branja 0

STA K.H.
Cene goriva

Regulirane cene naftnih derivatov na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest so se opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za tri cente na 1,635 evra, liter dizla se je pocenil za 2,8 centa na 1,708 evra, liter kurilnega olja pa je z 1,352 evra cenejši za 3,4 centa. Cene bodo veljale do vključno ponedeljka.

Trošarine na bencin vlada tokrat ni spreminjala, trošarini na dizelsko gorivo in kurilno olje pa sta že na najnižji možni ravni. Vlada je v odzivu na rast cen goriv po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu že tudi začasno ukinila plačilo okoljske dajatve na gorivo.

Če cen ne bi regulirali in ne bi oprostili plačila okoljske dajatve, bi bilo treba za liter 95-oktanskega bencina po oceni ministrstva za okolje, podnebje in energijo odšteti okoli 1,801 evra, za liter dizla okoli 1,891 evra, za liter kurilnega olja pa okoli 1,557 evra.

Marže trgovcev so skladno z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto. Vlada se je za to odločila zaradi povečanega povpraševanja in nižjih cen goriv v Sloveniji v primerjavi s sosednjimi državami.

