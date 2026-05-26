Gospodarstvo

Bencin dražji, dizel nespremenjen, kurilno olje cenejše

Ljubljana, 26. 05. 2026 04.24 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Gorivo

Opolnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,714 evra za liter. Cena dizelskega goriva je ostala nespremenjena pri 1,753 evra za liter, kurilno olje pa se je pocenilo za 0,3 centa na 1,388 evra za liter.

Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev.

Cene bodo veljale do vključno 1. junija. Kot je v ponedeljek sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Trgovci lahko na servisih na avtocestah in hitrih cestah cene goriv oblikujejo prosto.

