Bencin dražji, dizel nespremenjen, kurilno olje cenejše

Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev.

Cene bodo veljale do vključno 1. junija. Kot je v ponedeljek sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Trgovci lahko na servisih na avtocestah in hitrih cestah cene goriv oblikujejo prosto.