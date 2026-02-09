Bencin dražji za en, dizel za dobra dva centa

Za liter bencina bo ob nespremenjeni trošarini v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,421 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,411 evra na liter), pri 50 litrih to znaša 71,05 evra.

Liter dizla bo ob nespremenjeni trošarini znašal 1,462 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,441 evra na liter), kar pri 50 litrih znaša 73,10 evra, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Za liter kurilnega olja bo v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,068 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,045 evra na liter), kar pomeni, da se bo liter podražil za 2,3 centa. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik brez prevoza plačal 1068 evrov.

Vlada trošarin ni spreminjala. Za neosvinčeni bencin je določena v višini 0,49934 evra na liter, za dizel 0,43869 evra na liter ter za kurilno olje 0,17700 evra na liter.