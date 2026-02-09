Naslovnica
Gospodarstvo

Bencin dražji za en, dizel za dobra dva centa

Ljubljana, 09. 02. 2026 18.22 pred 5 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.L.
Bencinska črpalka

S torkom bodo cene bencina, dizla in kurilnega olja za malenkost višje. Liter bencina bo po novem stal 1,421 evra na liter in bo s tem dražji za cent, liter dizla bo dražji za dobra dva centa in bo stal 1,462 evra na liter. Nove cene goriva bodo veljale do vključno ponedeljka, 23. februarja 2026.

Za liter bencina bo ob nespremenjeni trošarini v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,421 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,411 evra na liter), pri 50 litrih to znaša 71,05 evra.

Liter dizla bo ob nespremenjeni trošarini znašal 1,462 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,441 evra na liter), kar pri 50 litrih znaša 73,10 evra, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Za liter kurilnega olja bo v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,068 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,045 evra na liter), kar pomeni, da se bo liter podražil za 2,3 centa. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik brez prevoza plačal 1068 evrov.

Vlada trošarin ni spreminjala. Za neosvinčeni bencin je določena v višini 0,49934 evra na liter, za dizel 0,43869 evra na liter ter za kurilno olje 0,17700 evra na liter.

štajerski janezek
09. 02. 2026 18.27
Bravo Taubiiiii 🥳🥳 se dvignite. Saj smo vedli zakaj je decmbra bila nizja cena. Da ste zmanjsali inflacijo.... bandaaaaa
