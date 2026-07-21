Bencin dražji za več kot šest, dizel za več kot 13 centov

Cene bodo veljale do vključno 27. julija.

Bencin je najdražji po koncu maja, ko je stal 1,714 evra, dizel in kurilno olje pa po sredini aprila, ko sta stala 1,894 evra in 1,484 evra za liter.

Cene teh naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto.