Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Bencin dražji za več kot šest, dizel za več kot 13 centov

Ljubljana, 21. 07. 2026 06.20 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Rezervoar

Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za 6,1 centa na 1,649 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa 1,855 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,464 evra za liter.

Cene bodo veljale do vključno 27. julija.

Bencin je najdražji po koncu maja, ko je stal 1,714 evra, dizel in kurilno olje pa po sredini aprila, ko sta stala 1,894 evra in 1,484 evra za liter.

Cene teh naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto.

gorivo bencin dizel nove cene

Ob polnoči občutna podražitev pogonskih goriv

24ur.com Dizel dražji za 8,3, bencin za 2,7 centa
24ur.com Bencin se je podražil za 0,7 centa, dizel za 2,6 centa
24ur.com Bencin po novem 1,6 in dizel 1,8 evra na liter
24ur.com Regulirane cene goriv višje
24ur.com Dražji bencin, dizel in kurilno olje
24ur.com 95-oktansko 1,6, dizelsko gorivo 2,2 centa dražje
24ur.com Obisk bencinskega servisa dražji
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otroci pri 10 letih uporabljajo kreme proti gubam
Kaj jesti za hitrejše okrevanje po porodu?
Kaj jesti za hitrejše okrevanje po porodu?
Kaj se zgodi, ko otrok vidi starša jokati?
Kaj se zgodi, ko otrok vidi starša jokati?
Vsi govorijo o njej: Noseča žena nogometnega zvezdnika je prava lepotica
Vsi govorijo o njej: Noseča žena nogometnega zvezdnika je prava lepotica
zadovoljna
Portal
Brat Kate Middleton izpolnil obljubo iz leta 2024
Kaj o vas razkriva ozadje na telefonu?
Kaj o vas razkriva ozadje na telefonu?
Se vam poleti ličila razmazujejo? Z nekaj triki so lahko obstojna ves dan
Se vam poleti ličila razmazujejo? Z nekaj triki so lahko obstojna ves dan
Trik za goste trepalnice: Nevidna črta, ki jo naredite v minuti
Trik za goste trepalnice: Nevidna črta, ki jo naredite v minuti
vizita
Portal
Ta večerja ima manj kot 200 kalorij, a vas bo nasitila: preprost način za lažji nadzor telesne teže
Dermatologi opozarjajo: teh 8 napak pri zaščiti pred soncem dela skoraj vsak
Dermatologi opozarjajo: teh 8 napak pri zaščiti pred soncem dela skoraj vsak
Redno pitje kave zmanjšuje tveganje za bolezni jeter
Redno pitje kave zmanjšuje tveganje za bolezni jeter
Ste vedeli, da ima menopavza tudi številne prednosti?
Ste vedeli, da ima menopavza tudi številne prednosti?
cekin
Portal
Mladi zdravnik v Nemčiji razkril plačilno listo
Plače v Sloveniji rastejo, a pomembnejše je drugo vprašanje
Plače v Sloveniji rastejo, a pomembnejše je drugo vprašanje
Prodali so družinsko hišo v Provansi, nato pa jo kupili nazaj skupaj z 28 družinami
Prodali so družinsko hišo v Provansi, nato pa jo kupili nazaj skupaj z 28 družinami
Kdo je v Sloveniji v boljšem položaju? Številke o pokojninah so presenetile
Kdo je v Sloveniji v boljšem položaju? Številke o pokojninah so presenetile
moskisvet
Portal
Je z vami zaradi ljubezni ali denarja? 5 znakov, ki jih morate poznati
Ljubil je hčerko nogometne legende: kdo vse je osvojil srce Ferrana Torresa?
Ljubil je hčerko nogometne legende: kdo vse je osvojil srce Ferrana Torresa?
Znanstveniki odkrili živilo, ki bi lahko upočasnilo biološko staranje moških
Znanstveniki odkrili živilo, ki bi lahko upočasnilo biološko staranje moških
'To ni Melania': velika očala znova sprožila staro teorijo o dvojnici
'To ni Melania': velika očala znova sprožila staro teorijo o dvojnici
dominvrt
Portal
Kdaj pobrati pridelek z vrta? Zjutraj ali zvečer?
Voda po kuhanju jajc: koristen dodatek za vaš vrt
Voda po kuhanju jajc: koristen dodatek za vaš vrt
Naravni triki proti muham: Kako ohraniti kuhinjo brez nadležnih insektov
Naravni triki proti muham: Kako ohraniti kuhinjo brez nadležnih insektov
Rastlina bujno raste, a ne cveti? To so najpogostejše napake
Rastlina bujno raste, a ne cveti? To so najpogostejše napake
okusno
Portal
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
Najboljše poletne enolončnice, ko je veliko zelenjave: preprosti recepti, ki jih imamo radi vsako leto
Najboljše poletne enolončnice, ko je veliko zelenjave: preprosti recepti, ki jih imamo radi vsako leto
Iz bučk pripravite nekaj, kar bo hitro izginilo z mize
Iz bučk pripravite nekaj, kar bo hitro izginilo z mize
Le ena posoda in manj kot pol ure do odličnega obroka
Le ena posoda in manj kot pol ure do odličnega obroka
voyo
Portal
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Dosje Jarak
Dosje Jarak
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820