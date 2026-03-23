Gospodarstvo

Bencin dražji za 11,5 centa, dizel za skoraj 17 centov na liter

Ljubljana, 23. 03. 2026 18.50 pred 1 uro 1 min branja 223

Avtor:
N.L.
Bencinska črpalka

S torkom se, kot napovedano, obetajo občutno višje cene bencina, dizla in kurilnega olja. Liter bencina bo stal 1,581 evra, liter dizla 1,696 evra in liter kurilnega olja 1,342 evra. Bencin bo tako dražji za 11,5 centa, dizel pa za 16,8 centa na liter. Kurilno olje bo opolnoči z 1,342 evra za liter dražje za 18,3 centa. Vlada je izdala tudi uredbo, ki namesto 14-dnevnega uvaja tedensko usklajevanje cen.

Vlada je trošarine za energente in električno energijo znižala na najnižjo možno raven. "Brez posega bi se cena dizla zvišala za okoli 20 centov in kurilnega olja za okoli 22 centov na liter," je okoljsko ministrstvo sporočilo po seji vlade.

Novost je tudi pri časovnici spreminjanja cen. Cene bencina, dizla in kurilnega olja se bodo po novem prilagajale vsak teden glede na gibanje cen na mednarodnih trgih. "To omogoča hitrejši odziv na spremembe cen in bolj sprotno oblikovanje cen za potrošnike," so sporočili po seji vlade. Prvi izračun cen po novi ureditvi bo temeljil na podatkih med 23. in 27. marcem 2026.

Bencinska črpalka brez goriva.
FOTO: Bobo

Vlada je v odzivu na močno povečano povpraševanje po gorivu, ki je sledilo krepki podražitvi nafte po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, med drugim z nedeljo začasno omejila točenje goriva na črpalkah. Točenje goriva je na posamezni črpalki dnevno omejeno na 50 litrov za fizično osebo ter 200 litrov za pravno osebo in za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, vključno s kmetijsko. Omejitve bodo veljale do preklica. 

Tudi danes so bili becinski servisi občasno ponekod še vedno brez goriva. 

Dvig obrestne mere za ljudske obveznice na tri odstotke

KOMENTARJI223

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Franci123
23. 03. 2026 20.13
To je to, volitve so mimo in zdaj lahko mirno dvignemo na 2,5€ na liter. ovce itak vse požrejo. potem pa hitro pripravit paket pomoci za ukrajino ene 300miljonckov pa zgradit par migracijskih centrov za begunce ki bodo zdaj počasi pritisnili gor iz iraka. Svobodna slovenija de de. Pa ne pozabit sociale dvignit za lene riti.
Joakim
23. 03. 2026 20.12
Ne morem verjeti, da jansisti res verjamejo, da ne bi bilo podrazitve naftnih derivatov, ce bi bil izvoljen J.J. Taksne vere ze nismo videli od casov Jezusa Kristusa. Da ni J.J. Bog ali kaj?
Slovenska pomlad
23. 03. 2026 20.11
Res sem ponosen,da SDS podpira modrega Trumpa in Izrael,ki skrbita za višje cene goriv.
MasteRbee
23. 03. 2026 20.11
Pozabite na poceni gorivo, kljub padajočim cenam na svetovnem trgu. Očitno prihaja sezona striženja ovac.
SloButale
23. 03. 2026 20.10
Janez ploska... saj je prijatelj in zagovornik politike Trumpa in Izraela. Briga njega za cene goriv.
mpk2
23. 03. 2026 20.09
Končno lahko grem jutri v miru tankat ko ne bo gužve!
boslo
23. 03. 2026 20.12
Zakaj pa ne tankaš na avtocesti? Tam ni nikoli gužve. Namreč, cena te ne zanima...
sebring66
23. 03. 2026 20.08
zombiji invalidni
Polkavalčekrokenrol
23. 03. 2026 20.08
Tudi pet evrov bomo dali samo nas rešite janšeta in sekte desnih smrduhov
MasteRbee
23. 03. 2026 20.06
Izkoristili bodo priliko in ljudi prisilili v swap na električna vozila.
pinč pančev
23. 03. 2026 20.10
Js nkol
MasteRbee
23. 03. 2026 20.13
Če stoji avto v garaži potem nič ne poje. Tisti, ki se vozi vsak dan pa kmalu ne bo imel več računice.
Rde?a pesa in hren
23. 03. 2026 20.06
tako, od jutri naprej bo dovolj goriva, bolj ko bo veja cena, manj bo folka na pumpah, kantice ne bodo večpotrebne:=)
medo357
23. 03. 2026 20.06
Konec volitev in konec lepih obljub, hvala Golob za verodostojnost, obljubljenih +12 centov, se je spremenilo v +17, upam, da kmalu vržeš puško v koruzo, kot tvoj kolega
wsharky
23. 03. 2026 20.06
bomo mi kolesarji skupaj z Robijem in Zoranom eno kolo zaplesali, sicer pa prav vam je, naša mag. aneks Alenka vam že 4 leta priporoča uporabo javnega prevoza, Vi, ker pa je pač ne 'slišite' boste plačevali
pinč pančev
23. 03. 2026 20.11
Pa tak prevoz.tud povezave nimam 🤣
Yeah mwa
23. 03. 2026 20.05
Jutri grem z veseljem in v miru tankati. Ovce se niso nič naučile od korone. #ovce #človekov um je neprecenljiv
black12345
23. 03. 2026 20.05
V vednost, na Hrvaškem bo jutri deasel cenejši za 15 centov
boslo
23. 03. 2026 20.10
?
nekaj brezveze
23. 03. 2026 20.13
Lažeš.. nova cena bo 1,71€ kar pomeni + 0,18€
blazboss
23. 03. 2026 20.04
tooo.. bravo levicarji prvi dan vas ze ozemajo.. plesemo
gonisetaubi
23. 03. 2026 20.04
vsi na pumpe pol na banke denar vzdigovat ..pa naj crkne država..zaplešimo..🤣🤣🤣
Rde?a pesa in hren
23. 03. 2026 20.04
Tl enima Petrol nobene veze. Vse se je za zahvalit kapitalizmu, neokolonializmu ki ga izvaja v obliki trumpa. venezuela, iran to je vse z namenom zaseči zaloge nafte. seveda to pomeni vojno, seveda to poeni napetosti in dvig cen. tako, hvala kapitalizem hvala trump.
MasteRbee
23. 03. 2026 20.03
Ne razumem? Cena nafte je bila že 147 $ za sod, pa se cena nikoli ni bila višja od 1,5 €/l. Danes je 94 $. Mal se spet hecajo.
popesku
23. 03. 2026 20.03
Ha ha ha evo vam prst v r.. golobisti. Pa so vas nategnl, da se bo dvignl za 11 centov. Se še spomnim Hana, k je reku Janša, da bodo na koncu dvignl za 20 centov, on pa: Ne ne, podražilo se bo 11 centov. Nič več. Evo so že pokazal, kako držijo obljube.
pinč pančev
23. 03. 2026 20.13
Tj pa da vidmo se ostale kok bojo volilce zvrtel 🤣
Žmavc
23. 03. 2026 20.02
Oooo, spet podražitev! Ja super! Hvala, Golob!
