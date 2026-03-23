Bencin dražji za 11,5 centa, dizel za skoraj 17 centov na liter

Vlada je trošarine za energente in električno energijo znižala na najnižjo možno raven. "Brez posega bi se cena dizla zvišala za okoli 20 centov in kurilnega olja za okoli 22 centov na liter," je okoljsko ministrstvo sporočilo po seji vlade.

Novost je tudi pri časovnici spreminjanja cen. Cene bencina, dizla in kurilnega olja se bodo po novem prilagajale vsak teden glede na gibanje cen na mednarodnih trgih. "To omogoča hitrejši odziv na spremembe cen in bolj sprotno oblikovanje cen za potrošnike," so sporočili po seji vlade. Prvi izračun cen po novi ureditvi bo temeljil na podatkih med 23. in 27. marcem 2026.