Bencin in dizel cenejša

Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala.

Na ministrstvu za finance so v objavi o pocenitvi cen naftnih derivatov na svojih spletnih straneh spomnili, da vlada ohranja trošarine nespremenjene od sredine junija. "Ukrep sprejemamo z namenom omilitve pritiska visokih cen energentov na gospodinjstva in gospodarstvo, do katerega je prišlo zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu," so pojasnili.

Ob tem je vlada konec julija za dva meseca tudi zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost ter okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.

Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto.

Cene reguliranih naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.