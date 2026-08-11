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Gospodarstvo

Bencin in dizel cenejša

Ljubljana, 11. 08. 2026 06.59 pred 8 urami 1 min branja 28

Avtor:
STA
Bencinska črpalka

Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta.

Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala.

Na ministrstvu za finance so v objavi o pocenitvi cen naftnih derivatov na svojih spletnih straneh spomnili, da vlada ohranja trošarine nespremenjene od sredine junija. "Ukrep sprejemamo z namenom omilitve pritiska visokih cen energentov na gospodinjstva in gospodarstvo, do katerega je prišlo zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu," so pojasnili.

Ob tem je vlada konec julija za dva meseca tudi zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost ter okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.

Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto.

Cene reguliranih naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

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KOMENTARJI28

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Jožajoža
11. 08. 2026 14.37
Novega šefa Darsa naj bi SDS-u »zrihtal« Zdravko Počivalšek.ne bodo si plenjenja iz Darsa več delili z nsi.tako,da sbežic več ne bo rabil za sds po gotovino s kovčki
Odgovori
0 0
Jožajoža
11. 08. 2026 11.51
3 mesece po volitvah,pa so stroški vse večji.še dobro,da smo.lahko prišparali v obdobju vlade dr. ROBERTA GOLOBA,da lahko preživimo.bojim se,da nam bo janša do jeseni pobral vse prihranjeno
Odgovori
-2
3 5
OrodniK
11. 08. 2026 13.05
🤣
Odgovori
+0
1 1
Tami69
11. 08. 2026 14.36
Joža 2x goriva so cenejša in ne dražja..malo se boste morali levaki tudi naučiti brati, ker pišete itak samo nebuloze!
Odgovori
-1
0 1
Jožajoža
11. 08. 2026 11.27
Na hrvatskem,ne pa v Sloveniji.tam kmetijska nafta 1 evri,v diktaturi pa 1,40 evra.
Odgovori
-3
3 6
proofreader
11. 08. 2026 10.49
Golobova vlada v senci bo tudi imela poceni bencin.
Odgovori
+6
7 1
pager
11. 08. 2026 10.13
tko mimgrede, vlado vodi desnica in zakaj ta desnica ne opeva tega velikega znižanja, kot to počne levica, če bi toliko padla cena v času goloba, bi bili obveščeni tudi na velikih panojih ob cestah, vsi mediji bi sam to hvalil kako je vlada poskrbela za svoje ljudi, zavida nam cela Evropa , da ne omenjam sveta, kako so nam fauš, celo bližnje vesolje se nam čudi kako nam vse uspeva. Vse bi moralo laufat na polno, janša vsake pol ure ponavljat po medijih da ste svetovni fenomen, kar se cen goriv tiče, samo vam je uspelo. Ja tko počno to levi in gl... narod jim verjame in potem hvali. Kje je zdaj oni gospod tam nekje iz primorske ki skrbi za stike z državljani, to je delo zanj da poskrbi, da laž čimprej pride med ljudi in predvsem da je pozitivno sprejeta... golob je profesor v tem pogledu, vse ostalo pa pač nula
Odgovori
+7
7 0
Hudi časi
11. 08. 2026 11.15
Če bi bila še vedno leva vlada, goriva sploh ne bi toliko zvišala. Sploh pa ne marže trgovcem.
Odgovori
-4
3 7
jogo
11. 08. 2026 12.12
Hudi časi A ni bilo 1,89€ dovolj?
Odgovori
+0
1 1
Polkavalčekrokenrol
11. 08. 2026 10.10
Ta vlada je sramota za slovenijo,sedem članic EU tako pravi,kam smo prišli
Odgovori
-7
3 10
Jožajoža
11. 08. 2026 11.52
Pa še volitve so izgubili
Odgovori
-1
2 3
E.Nigma
11. 08. 2026 09.56
Zakaj se bi morali pozanimati o besedi burkini, kaj pomeni? Lepše se sliši?
Odgovori
+5
5 0
E.Nigma
11. 08. 2026 09.58
Zavita v celofan v članku o dizlu. Oboje je smrdi.
Odgovori
+2
3 1
E.Nigma
11. 08. 2026 09.58
Zavito pod člankom o dizlu. Oboje smrdi.
Odgovori
+3
4 1
Vera in Bog
11. 08. 2026 09.40
Pod Janšo blaginja on na dopustu. Levi pa v najboljši veri ne zmorejo dvigniti standarda 🤣🤣
Odgovori
+4
7 3
E.Nigma
11. 08. 2026 09.59
Ker so v senci
Odgovori
+2
4 2
Hudi časi
11. 08. 2026 11.16
Se že bojim konca dopusta. Potem bo šele ostro. Bo treba na pasu narediti nove luknje, da ne bom zgubil hlač.
Odgovori
-3
1 4
Vera in Bog
11. 08. 2026 09.32
Berite Dežmana kaj je povedal o Golobovi vladi. Lenuhi butalci !
Odgovori
+4
6 2
Tinko22
11. 08. 2026 09.02
pizde-materine si zmišljujejo vsak teden nove cene pizde-materine
Odgovori
-2
4 6
Jožajoža
11. 08. 2026 08.33
Sramota,Hrvati in Avstrijci cenejši.to bo še vroče jeseni,pa ne nam,VLADI
Odgovori
+0
6 6
jank
11. 08. 2026 08.28
Dizel je se vedno cenejši na Hrvaškem. Da ne govorimo o ceni zelenega dizla za kmete, ki je malo čez 1 €. Vlada, ne hvali se! Začnite se, ko bodo vsa goriva cenejša od tistih iz časov prejšnje vlade.
Odgovori
+1
7 6
mali.mato
11. 08. 2026 12.08
Ni res!
Odgovori
+0
2 2
jogo
11. 08. 2026 12.14
jank A od 1,89 €?
Odgovori
+1
2 1
deny-p
11. 08. 2026 08.25
Ma dajte no, centi gor, centi dol....., a po deugi strani se piše v Bruselj, če se lahko niža trošarine??? Toliko o suvereni dežavi.....
Odgovori
+3
6 3
enkve
11. 08. 2026 08.40
Ker je vlada dvignila marže distributerjem je potrebno znižati trošarine sicer bo šla cena na 2€ in več, trenutno se polni proračun naftnih trgovcev, za državni proračun je priliv mnogo nižji, ko bo prišlo do drastičnega manjka v državnem proračunu
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-3
2 5
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