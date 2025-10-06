Bencin in dizel malenkost cenejša

Nove cene pogonskih goriv bodo veljale od torka, 7. oktobra, do vključno ponedeljka, 20. oktobra.

Za liter 95-oktanskega bencina bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,50177 evra/liter, na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,459 evra (cena pred spremembo 1,465 evra na liter).

Liter dizla bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,45022 evra/liter, v novem obdobju znašal 1,489 evra (cena pred spremembo 1,491 evra na liter).