Svetli način
Gospodarstvo

Bencin in dizel malenkost cenejša

Ljubljana, 06. 10. 2025 13.42 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
8

Cene naftnih derivatov se bodo ob nespremenjenih trošarinah s torkom spremenile. V naslednjih 14 dneh bo treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,459 evra, kar je 0,6 centa manj kot doslej. Dizel bo cenejši za 0,2 centa, cena za liter bo tako v novem obdobju znašala 1,489 evra.

Nove cene pogonskih goriv bodo veljale od torka, 7. oktobra, do vključno ponedeljka, 20. oktobra. 

Za liter 95-oktanskega bencina bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,50177 evra/liter, na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,459 evra (cena pred spremembo 1,465 evra na liter). 

Liter dizla bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,45022 evra/liter, v novem obdobju znašal 1,489 evra (cena pred spremembo 1,491 evra na liter).

Točenje goriva (slika je simbolična).
Točenje goriva (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Cenejše bo tudi kurilno olje. Za liter bo odslej treba odšteti 1,088 evra (pred spremembo 1,091 evra). 

Cene naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriškega dolarja in evra, so sporočili z ministrstva za okolje. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. 

gorivo cene goriva bencin dizel
Naslednji članek

Objavljen razpis za predsednika uprave SDH

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
06. 10. 2025 14.10
Bučke prodajajo
ODGOVORI
0 0
nelevnedesen
06. 10. 2025 14.07
Sem včeraj natankal na istrski avtocesti. Diesel točno 1.40€
ODGOVORI
0 0
wsharky
06. 10. 2025 14.05
+2
hvala Robiju in njegovi ženi Tini, no upam, da pred volitvami vsaj 3 mesece prej cena bencina okoli 1 eur
ODGOVORI
2 0
Slovenska pomlad
06. 10. 2025 14.01
+1
Proti koncu norega janševanja je bil 1'9€.
ODGOVORI
1 0
deny-p
06. 10. 2025 13.54
+1
Pol pa 4x gor oz podražitev....
ODGOVORI
1 0
spam1
06. 10. 2025 13.50
-3
Rusija je medtem pričela z UVOZOM goriv
ODGOVORI
0 3
suleol
06. 10. 2025 13.46
bom za 20€ tanku takoj
ODGOVORI
0 0
suleol
06. 10. 2025 13.46
+1
uuuuu
ODGOVORI
1 0
