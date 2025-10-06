Bencin in dizel malenkost cenejša

Nove cene pogonskih goriv bodo veljale od torka, 7. oktobra, do vključno ponedeljka, 20. oktobra.
Za liter 95-oktanskega bencina bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,50177 evra/liter, na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,459 evra (cena pred spremembo 1,465 evra na liter).
Liter dizla bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,45022 evra/liter, v novem obdobju znašal 1,489 evra (cena pred spremembo 1,491 evra na liter).
Cenejše bo tudi kurilno olje. Za liter bo odslej treba odšteti 1,088 evra (pred spremembo 1,091 evra).
Cene naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriškega dolarja in evra, so sporočili z ministrstva za okolje. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.