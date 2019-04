Bencin in dizel najdražja letos. Ceneje v Avstriji in na Madžarskem

Trenutno so to najvišje letošnje cene pogonskih goriv. Regulirana cena 95-oktanskega bencina je tako najvišji ravni po lanskem oktobru, dizla pa po novembru, je razvidno iz podatkov na spletni strani ministrstva za gospodarstvo.

Regulirani pogonski gorivi, neosvinčen 95-oktanski bencin in dizel, sta se opolnoči na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest močno podražili. Za liter bencina morate po novem odšteti 1,349 evra, kar je 2,5 centa več, liter dizla pa se je podražil za 1,8 centa na 1,279 evra.

Ceneje v Avstriji in na Madžarskem ...

V Avstriji boste za liter 95-oktanskega bencina plačali 1,271 evra, za liter dizla pa 1,232 evra, kar je precej ceneje kot pri nas. Na Madžarskem liter bencina stane 1,25 evra, liter dizla pa 1,27 evra.

... dražje pa v Italiji in na Hrvaškem

Na Hrvaškem morate za liter bencina plačati 1,40 evra, za dizel pa 1,33 evra. V Italiji liter bencina stane 1,615 evra, liter dizla pa 1,507 evra.

Več na povezavi AMZS.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.

Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Pri izračunu modelske cene se upošteva tudi biokomponenta.