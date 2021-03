Bencin in dizel pol leta po sprostitvi cen dražja za okrog 20 odstotkov

Vlada se je jeseni odločila za popolno liberalizacijo cen vseh naftnih derivatov. Cene je regulirala od leta 2000, nato pa marca 2016 najprej sprostila cene kurilnega olja in 98-oktanskega bencina, novembra istega leta pa še cene 95-oktanskega in dizelskega goriva na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah. Lani je sprostila še cene 95-oktanskega in dizelskega goriva, ki jih je v času epidemije covida-19 več mesecev držala pri enem evru.

Zunaj avtocest in hitrih cestah so se cene obeh pogonskih goriv po sprostitvi najprej dvignile nad en evro, vendar pa je potem cena za bencin upadla in se več tednov držala pod enim evrom. To mejo je presegla sredi decembra. Cena dizla je ta čas vztrajala nad enim evrom. Cene za liter 95-oktanskega bencina se danes zunaj avtocest in hitrih cest danes gibljejo okrog 1,19 evra, cena za liter dizla pa okrog 1,21 evra za liter, je razvidno s spletne strani goriva.si.