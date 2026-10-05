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Gospodarstvo

Bencin in dizel s torkom cenejša

Ljubljana, 05. 10. 2026 13.39 pred 34 minutami 1 min branja 9

Avtor:
M.S.
Točenje goriva

Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob polnoči znižale. Liter bencina bo po novem stal 1,6 centa manj oz. 1,744 evra, liter dizelskega goriva pa 4,6 centa manj oz. 1,883 evra. Tudi kurilno olje se bo pocenilo za 4,6 centa na 1,506 evra.

Za liter bencina bodo vozniki ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest, s torkom plačali 1,744 evra (pred spremembo 1,760 evra za liter). Kot so pojasnili na ministrstvu, je v izračunu upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent in velja od 22. septembra.

Liter dizla bo ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest v novem obdobju stal 1,883 evra (cena pred spremembo 1,929 evra za liter).

Če ne bi regulirali cen dizla ter dizla ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, biokomponente ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po ocenah ministrstva za liter dizla odšteli okoli 2,185 evra za liter.

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bencin dizel cene goriva

Se v torek obeta nova pocenitev pogonskih goriv?

24ur.com Bencin, dizel in kurilno olje cenejši
24ur.com Za liter bencina 12,4 centa manj, za dizel pa 8,9 centa manj
24ur.com Liter bencina cenejši za 2,8, liter dizla pa za 1,1 centa
24ur.com Občutno cenejši dizel, bencin skoraj na isti ravni
24ur.com Pogonska goriva so se pocenila
24ur.com Bencin in dizel zunaj avtocest nekoliko cenejša
24ur.com Dizel zunaj avtocest precej cenejši
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KOMENTARJI9

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Allahu akbar.
05. 10. 2026 14.13
Če bi bil Robi bi bil bencin pol cenejši.
Odgovori
0 0
T-I-T-O
05. 10. 2026 14.08
Preveč z vrha kradete boste leteli v kratkem brez padala,ker je predrago gorivo v SLO narod,ali upokojence,niste več zavarovani,
Odgovori
+2
2 0
dark Cat
05. 10. 2026 14.06
Izvoz nafte presegel ravni pred vojno, savdski naftovod znova obratuje.....in potem se poceni za 4 cente👍
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+1
1 0
2mt8
05. 10. 2026 14.05
Levičarji so proti. Pravijo da bo izpad iz proračuna.
Odgovori
-1
0 1
rok1211
05. 10. 2026 13.56
Ni prehudo
Odgovori
-1
1 2
bančnik
05. 10. 2026 13.53
Bravo vlada💪
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+2
6 4
mario7
05. 10. 2026 14.06
Zakaj bravo?
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0 0
yolli
05. 10. 2026 14.08
Ker imamo eno najnižjih cen goriva v Evropi
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0 0
simple man
05. 10. 2026 14.11
Zato ker je prišel ukaz, da mora tako objavit
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0 0
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