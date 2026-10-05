Bencin in dizel s torkom cenejša

Za liter bencina bodo vozniki ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest, s torkom plačali 1,744 evra (pred spremembo 1,760 evra za liter). Kot so pojasnili na ministrstvu, je v izračunu upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent in velja od 22. septembra.

Liter dizla bo ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest v novem obdobju stal 1,883 evra (cena pred spremembo 1,929 evra za liter).

Če ne bi regulirali cen dizla ter dizla ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, biokomponente ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po ocenah ministrstva za liter dizla odšteli okoli 2,185 evra za liter.