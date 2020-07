Bencin in dizel še naprej po en evro za liter

Vlada je na današnji 70. dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki začne veljati jutri, 28. julija.

V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v 6. členu Zakona o trošarinah. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije, so sporočili z Ministrstva za finance RS.

S predloženo uredbo se tako spreminja trošarina:

- za bencine se zviša z 0,37987 evra/liter na 0,38051 evra/l oziroma za 0,00064 evra/liter

- za plinsko olje za pogon se zniža z 0,34663 evra/l na 0,34523 evra/l oziroma za 0,00140 evra/liter.

S spremembo zneskov trošarin se cene glavnih dveh energentov tako ne bodo zvišale in bodo še vedno znašale en evro na liter.