Bencin in dizel zunaj avtocest cenejša

Ceni po ponedeljkovi odločitvi vlade od danes znova vključujeta dajatev za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida.

Vlada je plačevanje te dajatve za bencin, dizel, zemeljski plin in kurilno olje ukinila z 21. junijem, ko je tudi uvedla sedanji sistem regulacije cen 95-oktanskega bencina in dizla na servisih zunaj avtocest in hitrih cest ter na nič znižala prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Pri cenah zunaj območja avtocest in hitrih cest so omejene tudi marže trgovcev, in sicer na 0,0591 evra na liter dizla ter na 0,0607 evra za liter 95-oktanskega bencina.