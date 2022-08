Bencin in dizel zunaj avtocest nekoliko cenejša

Cene so se znižale v noči iz torka na sredo, veljale pa bodo do 29. avgusta.

Vlada je namreč junija ob vnovični uvedbi delne regulacije cen pogonskih goriv, ko je začasno odpravila tudi obračunavanje nekaterih dajatev, za obdobje do danes uvedla nekoliko nižje dovoljene marže.

Cene 95-oktanskega bencina in dizla so v Sloveniji spet delno regulirane od 21. junija. Ceni dizla in 95-oktanskega bencina se izračunavata na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah se medtem še naprej oblikujejo prosto na trgu oziroma jih trgovci določajo sami.

Na avtocestnem križu trgovci cene oblikujejo prosto.