Bencin in kurilno olje cenejša, dizel malenkost dražji

Za liter neosvinčenega motornega bencina bo ob nespremenjeni trošarini na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,473 evra na liter (pred spremembo 1,495 evra na liter). Pri 50 litrih to znese 73,65 evra; če ne bi cen regulirali, bi bilo treba po ocenah ministrstva za okolje, podnebje in energijo za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,535 evra na liter.

Višje cene goriva FOTO: Adobe Stock icon-expand

Liter dizla bo medtem na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,463 evra na liter (pred spremembo 1,462 evra na liter). To pri 50 litrih natočenega goriva znese 73,15 evra. "Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi bilo treba po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla odšteti okoli 1,538 evra na liter," so sporočili z ministrstva.

Marže trgovcev so v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov ter Uredbo o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva in 0,0794 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.