Bencin malenkost cenejši, dizel in kurilno olje pa dražja

Trošarine so ostale nespremenjene, prav tako še naprej velja, da se v izračunu pri nabavni ceni ne upoštevajo biokomponente ter da se ne obračunavata okoljska dajatev za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevek za povečanje energetske učinkovitosti.

Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je ob včerajšnji objavi novih cen napovedalo, da se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na sedem dni, in sicer na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaja dolar-evro.