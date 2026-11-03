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Gospodarstvo

Bencin malenkost cenejši, dizel in kurilno olje pa dražja

Ljubljana, 03. 11. 2026 07.20 pred 59 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
Točenje bencina

Od polnoči je treba na servisih zunaj avtocest za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,626 evra, kar je 0,1 centa manj kot doslej. Dizelsko gorivo po novem stane 1,949 evra in kurilno olje 1,572 evra za liter, oboje je za 1,4 centa več kot minulih sedem dni.

Trošarine so ostale nespremenjene, prav tako še naprej velja, da se v izračunu pri nabavni ceni ne upoštevajo biokomponente ter da se ne obračunavata okoljska dajatev za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevek za povečanje energetske učinkovitosti.

Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je ob včerajšnji objavi novih cen napovedalo, da se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na sedem dni, in sicer na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaja dolar-evro.

Gorivo
Gorivo
FOTO: Bobo

Slovenija čaka na odločitev članic EU glede prošnje, da bi lahko trošarine začasno znižala pod mejo, ki jo določa evropska direktiva. Svet EU bo o slovenski prošnji odločal predvidoma v sredo.

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Nove cene: minimalen padec cene bencina, dizel in kurilno olje pa dražja

24ur.com Bencin bo nekoliko dražji, dizel in kurilno olje cenejša
24ur.com Pogonska goriva dražja: bencin za 0,3, dizel pa za 1,2 centa na liter
24ur.com Dizel in bencin od polnoči cenejša
24ur.com Bencin dražji, dizel nespremenjen, kurilno olje cenejše
24ur.com Pogonska goriva so se pocenila
24ur.com Bencin in dizel se bosta podražila
24ur.com Bencin od polnoči cenejši, dizel dražji
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KOMENTARJI1

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Bbcc12
03. 11. 2026 08.24
Janša je naš heroj. Vsi ostali pa na gnojj vzklikajo njegovi podporniki. Njegovi nasprotniki. Južni si dal vecje maržo mi pa to plačujemo za elito.
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