Gospodarstvo

Bencin malenkost dražji, dizel cenejši

Ljubljana, 11. 08. 2025 17.31 | Posodobljeno pred 1 uro

Cene naftnih derivatov se bodo ob nespremenjenih trošarinah s torkom spremenile. V naslednjih 14 dneh bo treba za liter 95-oktanskega bencina po državi odšteti 1,443 evra, kar je 0,5 centa več kot v zadnjih dveh tednih. Liter dizla bo z 1,465 evra cenejši za 2,7 centa, liter kurilnega olja pa z 1,063 evra za tri cente.

Cene bodo veljale do vključno 25. avgusta 2025.
FOTO: Bobo

Vlada v trošarine ni posegala. Tudi marže trgovcev še naprej znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in 0,08 evra za liter kurilnega olja, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Če ne bi regulirali cen, bi bilo treba po ocenah ministrstva za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,523 evra na liter, za liter dizla okoli 1,547 evra in za liter kurilnega olja 1,167 evra.

Cene pogonskih goriv so sicer od julija regulirane na vseh bencinskih servisih po državi, torej na avtocestnem omrežju in zunaj njega. Nadaljevanje regulacije in omejevanja marž skupaj s širitvijo sistema na avtocestne bencinske servise je razburilo trgovce na čelu s Petrolom.

Cene naftnih derivatov se ob navzgor omejenih maržah izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

