Gospodarstvo

Cistern v Sloveniji okoli 250. Vozilo jih je precej manj

Ljubljana, 25. 03. 2026 08.00 pred 1 uro 7 min branja 85

Avtor:
Tina Hacler
Petrolova cisterna

Če v normalnih razmerah pogodbeni partnerji za Petrol opravijo okoli 110 ali 120 prevozov na dan, jih v kriznih razmerah zdaj tudi do 200 na dan. A niti maksimalno povečanje dostav ni preprečilo težav z oskrbo posameznih lokacij, pravijo pri našem največjem naftnem trgovcu. Težave so imeli tudi drugi trgovci. In to kljub temu, da so skladišča polna in je nafte v Sloveniji dovolj. "Na logistiki stoji ali pade vse. Vojne se dobivajo ali izgubljajo na logistiki," pa ob tem opozarjajo pri Sekciji za promet OZS, kjer pravijo, da so šli številni prevozniki v zadnjih letih kruh iskat v tujino.

Ampak najprej k osnovam. Večji del trga naftnih derivatov v Sloveniji obvladuje peščica ponudnikov. Daleč največji je Petrol, sledi mu Mol z Ino z nekaj več kot 130 lokacijami, skoraj 50 jih ima Shell, dobrih 20 Maxen, nekaj manj kot 10 pa Logo.

Petrol ima v Sloveniji 317 bencinskih servisov. Razporejeni so po vsej državi in so različno veliki. Nikjer ni manj kot osem iztekalnih mest, največ točilnih cevi pa je na počivališču Barje ob južni ljubljanski obvoznici, kjer jih je okoli 60, za 24ur.com v upravni stavbi Petrola razloži Jože Smolič, član uprave, odgovoren za maloprodajo.

Razlikujejo se tudi kapacitete podzemnih rezervoarjev, gibljejo se od 50.000 litrov do 400.000 litrov na največjih bencinskih servisih, doda.

"Petrol ima že leta uveljavljen sistem, iz katerega je tukaj na Dunajski cesti v Ljubljani razvidno vse, ne samo za Slovenijo, temveč za celotno regijo, kjer delujemo. Znotraj vsakega rezervoarja je palica, s katero merimo višino goriva in sistem avtomatsko sam obvešča v centralo, kakšne so potrebe po količini. V normalnih časih našemu poslovodji ni treba skrbeti, ali bo zmanjkalo, ampak pride gorivo že preden bi ga zmanjkalo, brez da poslovodja kakor koli vpliva na to. Vse deluje avtomatsko, če pride do povečanega povpraševanja na Hrušici v smeri proti Avstriji, ko gredo ljudje smučat, če pride do odstopanja od normalnega, se avtomatsko obvesti, da je potreba po dodatnem gorivu," pojasnjuje Smolič.

Petrolova cisterna
Ena cisterna pa lahko pripelje dobrih 30.000 litrov goriva: "Večje črpalke lahko dobijo po štiri ali pet cistern na dan," pojasni. Večina prodajnih mest je danes opremljena s posebnim sistemom, zato ni več potrebno, da je med polnjenjem rezervoarjev zaprt celoten servis, kot je bilo to nekoč: "Ampak lahko v času iztakanja opravlja tudi točenje v avtomobile, saj je v rezervoarju neka posebna naprava, ki razprši gorivo in ne pride do mešanja, ki bi povzročalo nekvalitetnost," opisuje sogovornik.

Novinarska konferenca uprave Petrola
Je pa v tem času zaprta tista linija, na kateri avtocisterna stoji: "Običajno to traja od 40 minut do ure in pol, odvisno, kako hitro lahko iztaka," pove Smolič.

Raje v Italijo in Avstrijo

Koliko pa je v Sloveniji sploh takih cistern? Po oceni predsednika Sekcije za promet pri OZS Petra Piška, jih je okoli 250. "Vozi jih pa 60,"  je po telefonu hudoval, da so morali ostali kruh iskati v tujini, saj so tukaj podcenjeni. "Dovolj cistern je, ampak so šli prevozniki vozit v Avstrijo in Italijo, ker morajo tukaj voziti pod lastno ceno," pravi, da gre za problem z daljšo brado, ki traja že zadnja tri leta.

V tej luči tudi komentira trenutne težave pri dobavi goriva v Sloveniji: "Saj se ni nič posebnega zgodilo, niti v Evropi niti v svetu. Slovenija ima v Serminu 100 milijonov litrov nafte, ni nobenih težav. Ampak kaj pomaga 100 milijonov litrov v skladišču, če jih nisi pripeljal na pumpo? Problem je v logistiki, saj se prevoznikov ne plačuje tako, kot bi se jih moralo," je prepričan.

Zaprta točilna mesta na prazni bencinski črpalki
"Če smo sklenili posle, ko je bila nafta 1,40 evra na liter, ne moremo imeti zdaj iste cene, ko je nafta 1,70 evra na liter," opozarja.

Trdi, da je transport že zdaj podcenjen za 15 odstotkov, zaradi višjih cestnin in stroškov dela, poleg tega se je zdaj podražilo še gorivo, za katerega pravi, da predstavlja 35 odstotkov v ceni voznine. "Že danes je treba dvigniti cene za najmanj šest odstotkov zaradi podražitve goriva. To je šlo za 20 odstotkov gor, pa zakon veleva – 10 odstotkov gorivo gor, tri odstotke prevoz gor," sešteva, da mora vsak prevoznik danes dvigniti svojo ceno za 21 odstotkov.

Težave so imeli tudi ostali naftni trgovci
Jezi ga tudi, da se prevoznike ves čas podcenjuje. "Češ, vi, cestni razbojniki. Ampak brez nas ni življenja, mi smo kot kisik in kri. Hrbtenica svetovnega gospodarstva je logistika. Tisti, ki se tega ne zaveda, nima kaj početi niti v politiki niti v gospodarstvu," je oster.

65 cistern za oskrbo slovenskega trga

Petrol nima lastnih zmogljivosti za oskrbo bencinskih servisov, pač pa to izvajajo pogodbeni partnerji. Družba Petrol se je glede prevozov goriva – kot večina naftnih trgovcev – namreč že pred leti odločila, da bo ta segment poslovanja zaupala podizvajalcem. Kot je na ponedeljkovi novinarski konferenci potrdil član uprave Petrola Marko Ninčević, ti podizvajalci vozijo izključno zanje, saj je tudi večina teh avtocistern, ki prevažajo gorivo, prilagojena na njihova prodajna mesta. "In ti so angažirali vsa vozila, ki so primerna za oskrbo maloprodajnih mest z naftnimi derivati, in vse razpoložljive voznike," je zatrdil.

Petrolova cisterna
"Poslujemo z nekaj večjimi pogodbenimi partnerji, potem pa po potrebi oziroma glede na sezono vključujemo še nekaj manjših. Teh je skupaj manj kot 10. V sezoni oziroma danes v primerjavi s preteklim letom smo imeli približno 65 avtocistern, ki zagotavljajo oskrbo slovenskega trga. Ta obseg se je od covidnih časov povečal za 13, torej za 20 odstotkov," je nanizal. Vozniki, ki vozijo zanje, gre za prevoz nevarnega tovora, morajo opraviti tudi določena izobraževanja in tečaje.

"V normalnih razmerah ti prevozniki za nas opravijo 110 do 120 prevozov na dan, medtem ko jih v kriznih razmerah zdaj tudi do 200 na dan. Situacija pa je problematična zato, če ponazorim s preprostim primerom: če smo v normalnih razmerah na prodajno mesto v Tolminu avtocisterno pripeljali enkrat tedensko, smo jo zdaj v teh časih in ob čezmejnem odjemu morali vsak dan," je izpostavil povečano povpraševanje in bencinski turizem. "Tega trg in sekundarna logistika v podjetju v tako kratkem obdobju ne more zagotavljati," je poudaril.

Petrolova cisterna
Dodal je, da v Sloveniji in tudi v regiji primanjkuje primernih cistern, predvsem pa primanjkuje voznikov.

Voznikov premalo ali so premalo plačani?

Je voznikov fizično premalo ali jih je premalo zato, ker raje sprejemajo druge posle, bolje plačane, nas je zanimalo? "Mislim, da ima cel slovenski trg – in tudi regija – težave z zagotavljanjem kadra na področju voznikov. Preprosto je ta balkanski bazen izpraznjen. V vse večji meri se vključujejo tudi vozniki iz drugih držav, predvsem iz jugovzhodne Azije. Seveda pa je na strani prevoznikov odgovornost, da zagotavljajo ustrezen obseg voznikov. Se maksimalno trudijo in mi smo z našimi pogodbenimi partnerji zadovoljni, videli smo, kakšen angažma so v zadnjih dneh prispevali k stabilizaciji ali poskusu stabilizacije teh razmer in dejansko opravljajo delo tako rekoč 24/7," je odgovoril Ninčević.

Marko Ninčević
Pa so tudi pogodbeni partnerji zadovoljni z njimi, smo vprašali? Ninčević je zagotovil, da je Petrolova logistična služba kontinuirano v stikih z njihovimi podizvajalci: "Ali so oni zadovoljni z nami, bi morali vprašati njih, zagotovo pa so bili v teh dneh deležni številnih pritiskov z naše strani. Da maksimalno okrepijo, najdejo kakršne koli razpoložljive kapacitete. Še več, proste kapacitete je tudi naša nabava iskala v Sloveniji in enostavno v tem obdobju ni bilo mogoče zagotoviti dodatnih kapacitet na trgu," je zaključil.

"V zadnjem tednu smo dvignili dostavo goriv do prodajnih mest za 58 odstotkov glede na isto obdobje lani. Če primerjamo logistiko z najbolj obremenjenim mesecem, to je mesec julij, smo še vedno bistveno večje količine dostavili na naša prodajna mesta. Kljub večji dostavi ne uspemo dosegati prodaje, kot je bila na vrhuncih navala s strani kupcev," je priznal član uprave Drago Kavšek.

Na pomoč tudi vojska

V Petrolu sicer pozdravljajo odločitev vlade, da začasno razrahlja pravila glede obveznega počitka voznikov.

Sašo Berger
Predsednik uprave Petrola Sašo Berger je pozdravil tudi odločitev, da bodo pri prevozu goriva pomagali pripadniki Slovenske vojske (SV): "Vsaka pomoč je dobrodošla." Povečane potrebe po gorivu so namreč izkazali tudi kmetovalci.

Povedal je, da ima SV na razpolago tudi štiri lastne cisterne, ki so jih pregledali in tri so se takoj izkazale za tehnično ustrezne. Poleg naj bi dobili tudi zagotovilo, da bodo vozniki za razvoz goriva na voljo ves čas in ne zgolj v dnevnem turnusu do 15. ure, kot se je dogajalo v zadnjih dneh. Ob tem je vseeno opozoril, da tudi te dodatne cisterne ob polni zasedenosti in uporabi 24/7 v količinskem obsegu oskrbe slovenskega trga predstavljajo le dva odstotka.

V Slovenski vojski so potrdili, da njihova logistična brigada že pomaga pri distribuciji naftnih derivatov. Skladno s sklepom vlade so pripravili moštvo in materialna sredstva za zagotavljanje oskrbe z gorivom po Sloveniji. Njihovi vozniki so se po opravljenem dousposabljanju vključili v zagotavljanje nemotene oskrbe z naftnimi derivati. Vojaške cisterne so včeraj denimo že dostavile gorivo v Kozje, Hajdoše, Loče in Ormož.

KOMENTARJI85

Klepec666
25. 03. 2026 09.31
čisto zavajanje, ves ta dvig povpraševanja niti slučajno ni dosegel povpraševanja v poletnih konicah in takrat ni nikjer problemov. Edino pri kmetih je bilo dejansko veliko zvišanje, ker imajo tudi kjer shranitigorivo, ampak to je samo pol odstotka porabe v Sloveniji. Čista manipulacija zradi dobička in ustvarjanja zmede, Južnina vračilo usluga Janši, za vso podporo pri privatiziji.
galeon
25. 03. 2026 09.31
Berger pataloški lažnivec. Če je goriva dovolj, ga ne bi smelo primanjkovat. Na črpalkah ni bilo ne goriva ne dostave. Niti v Ljubljani ne. On pa se izgovarja na periferijo. Povej, da si želel zaslužit.
Fluxx
25. 03. 2026 09.29
Slo je za namerno ustvarjanje panike in kaosa pred volitvami na zahtevo sds, katere podpirnik je Juzina. Vemo kaj vse je Janez pripravljen narest in to tudi dozivljamo dnevno.
Polkavalčekrokenrol
25. 03. 2026 09.29
Lahko si umivajo roke,kriminalisti bodo za vsako cisterno ugotovili kje se je gibala,definitivno vem iz prve roke,boste presenečeni
Aleks975
25. 03. 2026 09.29
V nedeljo sem tankal na Petrolu na Kamniski ...vse ročke so bile pokrite "KAO" da ni nafte ne bencina samo na skrajni desni strani ...se je še točilo. Ko sem prišel na vrsto je stopila uslužbenka...do drugih točilnih mest potegnila napise z vseh ročk in ljudje so lahko tankali?.Vem ,da to ni po njeni direktivi ampak to je čisti nateg,manipulacija. Seveda uslužbenka je bila pred odstranitvijo napisov z ročk ves čas na tel od nekoga je dobila direktivo. I ta bi moral odgovarjati ne ona pač opravlja svoje delo. Ali to kdo nadzira? Končni fazi gorivo,ki je v Sloveniji je bilo kupljeno še po stari ceni tako, da še en nateg. Vstvarja se neka histerija rezervarji na pumpi pa niso prazni...
vicente
25. 03. 2026 09.28
kaj ni jasno v rezervoarjih imaš nafto po stari ceni ,umetno ustvariš krizo in jo prodaš za 5 dni 2x dražje firma mora bit profitabilna,managerji dobijo bonus in to je to
zrela hruška
25. 03. 2026 09.28
če to vse drži morajo penzije za cca 35% gor. 🤣🤣
Jožajoža
25. 03. 2026 09.28
Dobro,da ni janša.plače minimalne nazaj na 689 evrov pokojnine na 480 evrov ,ukinil bi dolgotrajno oskrbo.....22.aprila smo spet rešili slovenijo.
iskriv
25. 03. 2026 09.27
Volitve so mimo , Petrol nima več vpliva nanje in zato bo sedaj goriva na vseh črpalkah dovolj . Vseh 250 cistern bo sedaj vozilo , prej mnogo manj , da so ustvarili kaos in sedaj bodo postopoma spravili vse v prvotno stanje , da nebi preveč očitno izgledalo , da so res namerno ustvarjali krizo . Laži , zavajanja , SDS pač !
yolli
25. 03. 2026 09.26
Najprej je treba pogledat koliko voznikov z ADR imamo v Sloveniji ter kakšne imajo omejitve glede vožnje. Lahko imamo 1000 kamjonov če ni voznikov
ZLATKO JAKLIN
25. 03. 2026 09.24
24ur - hvala za 3-dnevno blokado ! Skupina Petrol je za leto 2025 načrtovala čisti poslovni izid (dobiček) v višini približno 177,8 milijona evrov. EBITDA pa je bil predviden v višini 336 milijonov evrov. REVEŽI !! Raje poglejte s kakim voznim parkom, kakšne vikendice in palače imajo tisti, ki sedijo v upravi - pri koritu. Ko pa je treba dvigniti plače zaposlenim, pa jočejo zgolj samo zaradi dviga minimalne plače, a po drugi strani tolčejo rekordne dobičke. Toliko lažejo, da se kar kadi, da kar sami sebi verjamejo. Banda pokvarjena.
slohren
25. 03. 2026 09.22
Želim da Mesec takoj objavi kakšne plače imajo po podatkih vlade vozniki kamionov, koliko so prispevki plačani, to je zdaj izsiljevanje vlade da naj zagotovi poceni azijsko delovno silo!!!
jezenslovenec
25. 03. 2026 09.22
Če to prebereš, ugotoviš, da je Petrol totalno zatajil pri logistiki in da premalo plačujejo voznike. Pa še z Janšo sodeluje.
radar
25. 03. 2026 09.20
Pišek....pišek, kliko so tvoji šoferji plačani? Ko te je pred leti Erika vprašala, nisi vedel. Kredibilnost na vrhuncu.
Zmaga Ukrajini
25. 03. 2026 09.18
To se zgodi, ko firmo vodijo desnuhi! Drugod tolikšnih težav ni bilo, a ni zanimivo?! Kar pa se tiče tovornjakarskega prevoza (in cistern) pa že ves čas trdim, da jih je na cesti preveč. Že zdavnaj bi morali "optimizirati" transport vsega blaga, ne samo goriva. Sicer pa dam tovornjakarjem prav, da gredo zaradi boljše plače v tujino. Naj pač naši razmišljajo o tem kaj je ustrezna plača, in si izplačujejo malce manjše dividende, dobičke, itd.
Vera in Bog
25. 03. 2026 09.27
Deloma se strinjam. Desnica pri nas zelo rada razprodaja
Stojadina-sportiva
25. 03. 2026 09.16
Kdaj se bo nikica aktivirala z dokazi, da lahko končno rečemo bobu bob...
Evro
25. 03. 2026 09.15
2.3 začetek marca sem naročil kurilno olje pri logotu. Do danes ga še nisem dobil. Sem pa večkrat videl,ko se peljem mimo na Brezovici njihovo cisterno parkirano sredi dopoldneva
Joško s Krasa
25. 03. 2026 09.23
Moji starši so naročili pred 17 dnevi nafto. Niso je še dobili,plačali pa bodo ceno kot bo cena na dan ko jim jo bodo pripeljali.
Jožajoža
25. 03. 2026 09.15
Janša blokiral zalaganje bencinskih servisov pred volitvami in tako preprečili kmetom,s.p,firmam normalno delo,šole vrtci ,bolnice pa so ostali brez ogrevanja.lopov.
Polkavalčekrokenrol
25. 03. 2026 09.19
res je,baraba
Mambo
25. 03. 2026 09.29
bolnik
Polkavalčekrokenrol
25. 03. 2026 09.13
Dr.Golob preko tega ne bo šel,nova vlada bo uredila da se to nikoli več ne ponovi,z takim manevrom vplivat na volitve je svinjarija,kaj vse so sposobni Ivan in grimseki,ne moreš verjet,oni bi še elektriko in vodo zaprli samo da pridejo na ablast,adijo Ivan pa zdrav ostani
iskriv
25. 03. 2026 09.11
Volitve so mimo , Petrol nima več vpliva nanje in zato bo sedaj goriva na vseh črpalkah dovolj . Vseh 250 cistern bo sedaj vozilo , prej mnogo manj , da so ustvarili kaos in sedaj bodo postopoma spravili vse v prvotno stanje , da nebi preveč očitno izgledalo , da res namerno ustvarjali krizo . Laži , zavajanja , SDS pač !
