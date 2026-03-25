Cistern v Sloveniji okoli 250. Vozilo jih je precej manj

Ampak najprej k osnovam. Večji del trga naftnih derivatov v Sloveniji obvladuje peščica ponudnikov. Daleč največji je Petrol, sledi mu Mol z Ino z nekaj več kot 130 lokacijami, skoraj 50 jih ima Shell, dobrih 20 Maxen, nekaj manj kot 10 pa Logo. Petrol ima v Sloveniji 317 bencinskih servisov. Razporejeni so po vsej državi in so različno veliki. Nikjer ni manj kot osem iztekalnih mest, največ točilnih cevi pa je na počivališču Barje ob južni ljubljanski obvoznici, kjer jih je okoli 60, za 24ur.com v upravni stavbi Petrola razloži Jože Smolič, član uprave, odgovoren za maloprodajo. Razlikujejo se tudi kapacitete podzemnih rezervoarjev, gibljejo se od 50.000 litrov do 400.000 litrov na največjih bencinskih servisih, doda.

"Petrol ima že leta uveljavljen sistem, iz katerega je tukaj na Dunajski cesti v Ljubljani razvidno vse, ne samo za Slovenijo, temveč za celotno regijo, kjer delujemo. Znotraj vsakega rezervoarja je palica, s katero merimo višino goriva in sistem avtomatsko sam obvešča v centralo, kakšne so potrebe po količini. V normalnih časih našemu poslovodji ni treba skrbeti, ali bo zmanjkalo, ampak pride gorivo že preden bi ga zmanjkalo, brez da poslovodja kakor koli vpliva na to. Vse deluje avtomatsko, če pride do povečanega povpraševanja na Hrušici v smeri proti Avstriji, ko gredo ljudje smučat, če pride do odstopanja od normalnega, se avtomatsko obvesti, da je potreba po dodatnem gorivu," pojasnjuje Smolič.

Petrolova cisterna FOTO: Bobo

Ena cisterna pa lahko pripelje dobrih 30.000 litrov goriva: "Večje črpalke lahko dobijo po štiri ali pet cistern na dan," pojasni. Večina prodajnih mest je danes opremljena s posebnim sistemom, zato ni več potrebno, da je med polnjenjem rezervoarjev zaprt celoten servis, kot je bilo to nekoč: "Ampak lahko v času iztakanja opravlja tudi točenje v avtomobile, saj je v rezervoarju neka posebna naprava, ki razprši gorivo in ne pride do mešanja, ki bi povzročalo nekvalitetnost," opisuje sogovornik.

Novinarska konferenca uprave Petrola FOTO: Damjan Žibert

Je pa v tem času zaprta tista linija, na kateri avtocisterna stoji: "Običajno to traja od 40 minut do ure in pol, odvisno, kako hitro lahko iztaka," pove Smolič.

Raje v Italijo in Avstrijo

Koliko pa je v Sloveniji sploh takih cistern? Po oceni predsednika Sekcije za promet pri OZS Petra Piška, jih je okoli 250. "Vozi jih pa 60," je po telefonu hudoval, da so morali ostali kruh iskati v tujini, saj so tukaj podcenjeni. "Dovolj cistern je, ampak so šli prevozniki vozit v Avstrijo in Italijo, ker morajo tukaj voziti pod lastno ceno," pravi, da gre za problem z daljšo brado, ki traja že zadnja tri leta. V tej luči tudi komentira trenutne težave pri dobavi goriva v Sloveniji: "Saj se ni nič posebnega zgodilo, niti v Evropi niti v svetu. Slovenija ima v Serminu 100 milijonov litrov nafte, ni nobenih težav. Ampak kaj pomaga 100 milijonov litrov v skladišču, če jih nisi pripeljal na pumpo? Problem je v logistiki, saj se prevoznikov ne plačuje tako, kot bi se jih moralo," je prepričan.

Zaprta točilna mesta na prazni bencinski črpalki FOTO: Bobo

"Če smo sklenili posle, ko je bila nafta 1,40 evra na liter, ne moremo imeti zdaj iste cene, ko je nafta 1,70 evra na liter," opozarja. Trdi, da je transport že zdaj podcenjen za 15 odstotkov, zaradi višjih cestnin in stroškov dela, poleg tega se je zdaj podražilo še gorivo, za katerega pravi, da predstavlja 35 odstotkov v ceni voznine. "Že danes je treba dvigniti cene za najmanj šest odstotkov zaradi podražitve goriva. To je šlo za 20 odstotkov gor, pa zakon veleva – 10 odstotkov gorivo gor, tri odstotke prevoz gor," sešteva, da mora vsak prevoznik danes dvigniti svojo ceno za 21 odstotkov.

Težave so imeli tudi ostali naftni trgovci FOTO: Bobo

Jezi ga tudi, da se prevoznike ves čas podcenjuje. "Češ, vi, cestni razbojniki. Ampak brez nas ni življenja, mi smo kot kisik in kri. Hrbtenica svetovnega gospodarstva je logistika. Tisti, ki se tega ne zaveda, nima kaj početi niti v politiki niti v gospodarstvu," je oster.

65 cistern za oskrbo slovenskega trga

Petrol nima lastnih zmogljivosti za oskrbo bencinskih servisov, pač pa to izvajajo pogodbeni partnerji. Družba Petrol se je glede prevozov goriva – kot večina naftnih trgovcev – namreč že pred leti odločila, da bo ta segment poslovanja zaupala podizvajalcem. Kot je na ponedeljkovi novinarski konferenci potrdil član uprave Petrola Marko Ninčević, ti podizvajalci vozijo izključno zanje, saj je tudi večina teh avtocistern, ki prevažajo gorivo, prilagojena na njihova prodajna mesta. "In ti so angažirali vsa vozila, ki so primerna za oskrbo maloprodajnih mest z naftnimi derivati, in vse razpoložljive voznike," je zatrdil.

Petrolova cisterna FOTO: Bobo

"Poslujemo z nekaj večjimi pogodbenimi partnerji, potem pa po potrebi oziroma glede na sezono vključujemo še nekaj manjših. Teh je skupaj manj kot 10. V sezoni oziroma danes v primerjavi s preteklim letom smo imeli približno 65 avtocistern, ki zagotavljajo oskrbo slovenskega trga. Ta obseg se je od covidnih časov povečal za 13, torej za 20 odstotkov," je nanizal. Vozniki, ki vozijo zanje, gre za prevoz nevarnega tovora, morajo opraviti tudi določena izobraževanja in tečaje. "V normalnih razmerah ti prevozniki za nas opravijo 110 do 120 prevozov na dan, medtem ko jih v kriznih razmerah zdaj tudi do 200 na dan. Situacija pa je problematična zato, če ponazorim s preprostim primerom: če smo v normalnih razmerah na prodajno mesto v Tolminu avtocisterno pripeljali enkrat tedensko, smo jo zdaj v teh časih in ob čezmejnem odjemu morali vsak dan," je izpostavil povečano povpraševanje in bencinski turizem. "Tega trg in sekundarna logistika v podjetju v tako kratkem obdobju ne more zagotavljati," je poudaril.

Petrolova cisterna FOTO: Bobo

Dodal je, da v Sloveniji in tudi v regiji primanjkuje primernih cistern, predvsem pa primanjkuje voznikov.

Voznikov premalo ali so premalo plačani?

Je voznikov fizično premalo ali jih je premalo zato, ker raje sprejemajo druge posle, bolje plačane, nas je zanimalo? "Mislim, da ima cel slovenski trg – in tudi regija – težave z zagotavljanjem kadra na področju voznikov. Preprosto je ta balkanski bazen izpraznjen. V vse večji meri se vključujejo tudi vozniki iz drugih držav, predvsem iz jugovzhodne Azije. Seveda pa je na strani prevoznikov odgovornost, da zagotavljajo ustrezen obseg voznikov. Se maksimalno trudijo in mi smo z našimi pogodbenimi partnerji zadovoljni, videli smo, kakšen angažma so v zadnjih dneh prispevali k stabilizaciji ali poskusu stabilizacije teh razmer in dejansko opravljajo delo tako rekoč 24/7," je odgovoril Ninčević.

Marko Ninčević FOTO: Damjan Žibert

Pa so tudi pogodbeni partnerji zadovoljni z njimi, smo vprašali? Ninčević je zagotovil, da je Petrolova logistična služba kontinuirano v stikih z njihovimi podizvajalci: "Ali so oni zadovoljni z nami, bi morali vprašati njih, zagotovo pa so bili v teh dneh deležni številnih pritiskov z naše strani. Da maksimalno okrepijo, najdejo kakršne koli razpoložljive kapacitete. Še več, proste kapacitete je tudi naša nabava iskala v Sloveniji in enostavno v tem obdobju ni bilo mogoče zagotoviti dodatnih kapacitet na trgu," je zaključil. "V zadnjem tednu smo dvignili dostavo goriv do prodajnih mest za 58 odstotkov glede na isto obdobje lani. Če primerjamo logistiko z najbolj obremenjenim mesecem, to je mesec julij, smo še vedno bistveno večje količine dostavili na naša prodajna mesta. Kljub večji dostavi ne uspemo dosegati prodaje, kot je bila na vrhuncih navala s strani kupcev," je priznal član uprave Drago Kavšek.

Na pomoč tudi vojska

V Petrolu sicer pozdravljajo odločitev vlade, da začasno razrahlja pravila glede obveznega počitka voznikov.

Sašo Berger FOTO: Damjan Žibert

Predsednik uprave Petrola Sašo Berger je pozdravil tudi odločitev, da bodo pri prevozu goriva pomagali pripadniki Slovenske vojske (SV): "Vsaka pomoč je dobrodošla." Povečane potrebe po gorivu so namreč izkazali tudi kmetovalci.

Povedal je, da ima SV na razpolago tudi štiri lastne cisterne, ki so jih pregledali in tri so se takoj izkazale za tehnično ustrezne. Poleg naj bi dobili tudi zagotovilo, da bodo vozniki za razvoz goriva na voljo ves čas in ne zgolj v dnevnem turnusu do 15. ure, kot se je dogajalo v zadnjih dneh. Ob tem je vseeno opozoril, da tudi te dodatne cisterne ob polni zasedenosti in uporabi 24/7 v količinskem obsegu oskrbe slovenskega trga predstavljajo le dva odstotka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke