Bencin po novem 1,6 in dizel 1,8 evra na liter, omejitev točenja ni več

Cena 95-oktanskega bencina in dizla je od danes najvišja po obdobju konec junija in v začetku julija 2022, cena kurilnega olja pa po obdobju konec oktobra in v začetku novembra 2022. Takrat je na cene energentov vplival ruski napad na Ukrajino.

Trošarine na bencin vlada po pojasnilih ministrstva za okolje, podnebje in energijo tokrat ni spreminjala, trošarini na dizelsko gorivo in kurilno olje pa sta že na najnižji možni ravni.