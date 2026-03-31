Gospodarstvo

Bencin po novem 1,6 in dizel 1,8 evra na liter, omejitev točenja ni več

Ljubljana, 31. 03. 2026 06.07 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Petrolovo prodajno mesto

Regulirane cene naftnih derivatov na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest so se opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 3,5 centa na 1,616 evra, liter dizla za 11,1 centa na 1,807 evra, liter kurilnega olja pa za 11,4 centa na 1,456 evra. Ob tem je vlada ukinila omejitve točenja goriva, uveljavljene 22. marca.

Cena 95-oktanskega bencina in dizla je od danes najvišja po obdobju konec junija in v začetku julija 2022, cena kurilnega olja pa po obdobju konec oktobra in v začetku novembra 2022. Takrat je na cene energentov vplival ruski napad na Ukrajino.

Trošarine na bencin vlada po pojasnilih ministrstva za okolje, podnebje in energijo tokrat ni spreminjala, trošarini na dizelsko gorivo in kurilno olje pa sta že na najnižji možni ravni.

Naslednje nove cene izjemoma od srede

Vlada je v odziv na rast cen goriv po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu že tudi začasno ukinila plačilo okoljske dajatve na gorivo, cene goriv pa se poleg tega začasno izračunavajo tedensko. Zaradi velikonočnega ponedeljka bodo prihodnji teden nove cene izjemoma znane v torek, veljale pa bodo od srede.

Vlada je ukinila omejitev točenja goriva.
Vlada je ukinila omejitev točenja goriva.
FOTO: Bralec

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto. Vlada se je za to odločila zaradi povečanega povpraševanja in nižjih cen goriv v Sloveniji v primerjavi s sosednjimi državami. Posledično so se cene tam že zvišale.

Sicer pa po novem ni več dnevnih omejitev točenja goriva na posameznem bencinskem servisu. Vlada jih je ukinila, ker se je stanje na trgu stabiliziralo.

gorivo cene goriv bencin dizel kurilno olje

  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

