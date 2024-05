Bencin po novem cenejši za 4,6, dizel pa 2,2 centa na liter

Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest se od junija 2022 izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Takšen sistem bo po napovedih pristojnih ostal v veljavi do nadaljnjega.

Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka, 3. junija.

Na avtocestnem križu se medtem cene pogonskih goriv še naprej oblikujejo prosto.