Vlada ni podražila goriva, cena ostaja en evro

Vlada je danes namreč sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki začne veljati 19. maja 2020. Vlada je spremenila trošarino: za bencine jo je znižala z 0,51421 evra/liter na 0,47305 evra/l oziroma za 0,04116 evra/liter in za plinsko olje za pogon jo je znižala z 0,46703 evra/l na 0,43279 evra/l oziroma za 0,03424 evra/liter. S spremembo višine trošarin bodo cene glavnih dveh energentov še vedno znašale 1 evro/liter, so sporočili z Urada vlade za komuniciranje.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane. Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Pri izračunu modelske cene se upošteva tudi biokomponenta.