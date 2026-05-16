Gospodarstvo

Bencin v torek po napovedih dražji, dizel cenejši

Ljubljana, 16. 05. 2026 12.20 pred 48 minutami 1 min branja 5

Avtor:
STA K.H.
Bencinska črpalka

Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih Financ v torek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno dva centa na liter. Na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot dva centa na liter.

Za liter 95-oktanskega bencina je treba izven avtocest in hitrih cest odšteti 1,683 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,734 evra. V torek bi se po izračunih Financ lahko kurilno olje prav tako kot dizel pocenilo, in sicer z 1,37 evra na približno 1,35 evra za liter.

Kot so opozorili, je napoved nehvaležna, saj je država, kot kaže, začela zviševati dajatve. Pred tednom dni je namreč z vnovično uvedbo okoljske dajatve preprečila opazno pocenitev goriv. Podoben poseg se bi lahko zgodil tudi tokrat.

Cene nafte so proti koncu tedna rasle, potem ko srečanje med predstavniki ZDA in Kitajske ni prineslo napredka glede ponovnega odprtja Hormuške ožine. Valutni vpliv je bil tokrat razmeroma majhen. Razmerje med evrom in dolarjem ni pomembneje krojilo izračuna, zato glavni razlog za pričakovane premike ostajajo gibanja na trgih nafte in naftnih derivatov, so pojasnili.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
123soba
16. 05. 2026 13.13
Janša in južna sta kompanjona, zato ne pričakujte pocenitve. Pohlep je več kot vse drugo...
Odgovori
+1
1 0
mario7
16. 05. 2026 12.48
Sedaj bo vlada izraelca. Kaj ne bodo goriva po 1€?
Odgovori
+2
3 1
HardKore
16. 05. 2026 12.47
Pocenilo se ne bo, zraslo pa bo...
Odgovori
+2
2 0
proofreader
16. 05. 2026 12.47
Kmalu bo Janša. Janša je imel vedno najnižje trošarine.
Odgovori
+0
2 2
lakala28
16. 05. 2026 13.14
Smo videli 2022, ko smo tankali po9 1,85 Avstrijci pa po 1,6. Pri Golobu je bilo potem takoj 1,4. Škoda če se bolnik ne bi vrnil, res.
Odgovori
0 0
