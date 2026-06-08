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Gospodarstvo

Bencin za dober cent cenejši, dizel za slabe štiri cente dražji

Ljubljana, 08. 06. 2026 15.45 pred 28 minutami 1 min branja 5

Avtor:
N.L.
Petrolovo prodajno mesto

S torkom se obetajo nove cene goriv. Bencin bo cenejši za 1,1 centa, liter bo stal 1,592 evra, dizel pa bo dražji za 3,8 centa in bo stal 1,685 evra za liter. Za 4,2 centa bo dražji tudi liter kurilnega olja, ki bo po novem stal 1,312 evra za liter.

Opolnoči bo liter bencina z 1,592 evra cenejši za 1,1 centa, dizel z 1,685 evra dražji za 3,8 centa, kurilno olje z 1,312 evra pa za 4,2 centa. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka, 15. junija 2026.

Po novem bo 50-litrski rezervoar bencina stal 79,60 evra in 50-litrski rezervoar dizla 84,25 evra. 

Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto.
Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto.
FOTO: Luka Kotnik

Za liter NMB 95 bo ob trošarini, ki je določena na 0,42625 evra/liter, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest treba plačati 1,592 evra/liter (cena pred spremembo 1,603 evra na liter), pri 50 litrih to znese 79,60 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi bilo po naših ocenah za liter NMB 95 treba odšteti okoli 1,672 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo ob trošarini v naslednjem obdobju treba plačati 1,312 evra na liter. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.312 evrov (brez prevoza), so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Marže trgovcev so v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

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KOMENTARJI5

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PridiNaVIDMAX
08. 06. 2026 16.19
HVALA JANŠA!
Odgovori
0 0
wsharky
08. 06. 2026 16.14
čestitke vladi arestanta Janše, 1 cen na 1 cent palača so rekli
Odgovori
+1
3 2
Malo_sutra
08. 06. 2026 15.58
haha dober siht, grem danes do sluzbe po popravil ceno za en cent.
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+2
2 0
Mr.Cube6
08. 06. 2026 15.51
Vseeno je leva ali desna delajo isto pred volitvami govorijo eni delajo pa drugo
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+2
7 5
St. Gallen
08. 06. 2026 16.15
Ni vseeno.Desna Hrvaska in Madzarska vas prehitevata
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+2
3 1
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