Bencin za dober cent cenejši, dizel za slabe štiri cente dražji

Opolnoči bo liter bencina z 1,592 evra cenejši za 1,1 centa, dizel z 1,685 evra dražji za 3,8 centa, kurilno olje z 1,312 evra pa za 4,2 centa. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka, 15. junija 2026.

Za liter NMB 95 bo ob trošarini, ki je določena na 0,42625 evra/liter, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest treba plačati 1,592 evra/liter (cena pred spremembo 1,603 evra na liter), pri 50 litrih to znese 79,60 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi bilo po naših ocenah za liter NMB 95 treba odšteti okoli 1,672 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo ob trošarini v naslednjem obdobju treba plačati 1,312 evra na liter. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.312 evrov (brez prevoza), so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Marže trgovcev so v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.