Bencin za pol centra dražji, dizel za skoraj tri na liter cenejši

Vlada v trošarine ni posegala. Tudi marže trgovcev še naprej znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene pogonskih goriv so sicer od julija regulirane na vseh bencinskih servisih po državi, torej na avtocestnem omrežju in zunaj njega.