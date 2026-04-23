Gospodarstvo

BenQuick in Sladki greh dokončno v avstrijskih rokah

Logatec , 23. 04. 2026 12.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
A.K. STA
kakav

Avstrijska skupina Agrana je po pridobitvi soglasij pristojnih organov za varstvo konkurence konec marca uspešno zaključila prevzem družbe Mercator-Emba, med drugim znane po kakavu BenQuick in prelivih Sladki greh. Kot so sporočili iz Agrane, ima nova proizvodna lokacija v Sloveniji zanje pomembno strateško vlogo.

Kot je povedal generalni direktor skupine Agrana, ki z dokončanjem prevzema uradno vstopa na slovenski trg in prvič vzpostavlja lastno proizvodnjo tudi v Sloveniji, Stephan Büttner, želijo krepiti rast v hitro rastočem segmentu oskrbe restavracij s hitro postrežbo in drugih veleprodajnih storitev.

Družba Emba s sedežem v Logatcu zaposluje približno 100 ljudi in letno ustvari okoli 30 milijonov evrov prihodkov. "Nova proizvodna lokacija v Sloveniji ima pomembno strateško vlogo pri uresničevanju našega cilja nadaljnje rasti v Evropi. Prevzem družbe Emba skupini Agrana odpira dodatne prodajne priložnosti in omogoča dostop do novih skupin kupcev v dinamično rastočem segmentu restavracij s hitro postrežbo," so ga povzeli v sporočilu za javnost.

Mercatorjev logotip
FOTO: Bobo

Emba že 70 let deluje kot zanesljiv in uveljavljen partner oskrbe restavracij s hitro postrežbo ter veleprodajnega in maloprodajnega sektorja v srednji, jugovzhodni in vzhodni Evropi, je povedala direktorica družbe Mercator-Emba Darja Jamnik.

"Danes vstopamo v novo razvojno obdobje, v katerem bo Emba kot cenjena članica skupine Agrana pridobila dodatne možnosti za nadaljnjo rast, tehnološki razvoj in krepitev tržnega položaja. Prepričani smo, da bomo z jasno dolgoročno vizijo in strategijo rasti pomembno prispevali k uspehu celotne skupine," je dodala.

Poslovno področje Food & Beverage Solutions skupine Agrana obsega širok portfelj izdelkov, med drugim sadne, čokoladne, karamelne in druge pripravke, arome, sirupe in prelive. Izdelki Agrane se uporabljajo v mlečnopredelovalni in pekarski industriji, proizvodnji pijač ter v segmentu restavracij s hitro postrežbo. Skupina v okviru tega poslovnega področja upravlja 37 proizvodnih lokacij po vsem svetu, med njimi 20 v Evropi.

Trgovska družba Mercator je Mercator-Embo, ki je leta 2024 po podatkih s spletne strani Ebonitete ustvarila nekaj nad 28,5 milijona evrov prihodkov in nekaj več kot 3,2 milijona evrov čistega dobička, skupini z Dunaja prodala lani. V Mercatorjevi lastnici, hrvaški skupini Fortenova, so takrat pojasnili, da se Emba ne ujema več z njihovo strateško usmeritvijo.

Agrana je vodilni proizvajalec sadnih pripravkov ter koncentratov jabolčnega in jagodičastega soka v svetu ter vodilni proizvajalec sladkorja v srednji in vzhodni Evropi. Po podatkih s spletne strani ima 9000 zaposlenih na 50 lokacijah na vseh celinah in ustvarja približno 3,5 milijarde evrov letnih prihodkov.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

4krogci
23. 04. 2026 12.59
kako zdej to Avstrijci vstopajo na nas trg, ko pa eni nasi stalno ropotajo kako vsi vn bezijo hahhaha
petb
23. 04. 2026 13.10
Samo desna propaganda.
