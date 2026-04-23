BenQuick in Sladki greh dokončno v avstrijskih rokah

Družba Emba s sedežem v Logatcu zaposluje približno 100 ljudi in letno ustvari okoli 30 milijonov evrov prihodkov . "Nova proizvodna lokacija v Sloveniji ima pomembno strateško vlogo pri uresničevanju našega cilja nadaljnje rasti v Evropi. Prevzem družbe Emba skupini Agrana odpira dodatne prodajne priložnosti in omogoča dostop do novih skupin kupcev v dinamično rastočem segmentu restavracij s hitro postrežbo," so ga povzeli v sporočilu za javnost.

Kot je povedal generalni direktor skupine Agrana, ki z dokončanjem prevzema uradno vstopa na slovenski trg in prvič vzpostavlja lastno proizvodnjo tudi v Sloveniji, Stephan Büttner , želijo krepiti rast v hitro rastočem segmentu oskrbe restavracij s hitro postrežbo in drugih veleprodajnih storitev.

Emba že 70 let deluje kot zanesljiv in uveljavljen partner oskrbe restavracij s hitro postrežbo ter veleprodajnega in maloprodajnega sektorja v srednji, jugovzhodni in vzhodni Evropi, je povedala direktorica družbe Mercator-Emba Darja Jamnik.

"Danes vstopamo v novo razvojno obdobje, v katerem bo Emba kot cenjena članica skupine Agrana pridobila dodatne možnosti za nadaljnjo rast, tehnološki razvoj in krepitev tržnega položaja. Prepričani smo, da bomo z jasno dolgoročno vizijo in strategijo rasti pomembno prispevali k uspehu celotne skupine," je dodala.

Poslovno področje Food & Beverage Solutions skupine Agrana obsega širok portfelj izdelkov, med drugim sadne, čokoladne, karamelne in druge pripravke, arome, sirupe in prelive. Izdelki Agrane se uporabljajo v mlečnopredelovalni in pekarski industriji, proizvodnji pijač ter v segmentu restavracij s hitro postrežbo. Skupina v okviru tega poslovnega področja upravlja 37 proizvodnih lokacij po vsem svetu, med njimi 20 v Evropi.

Trgovska družba Mercator je Mercator-Embo, ki je leta 2024 po podatkih s spletne strani Ebonitete ustvarila nekaj nad 28,5 milijona evrov prihodkov in nekaj več kot 3,2 milijona evrov čistega dobička, skupini z Dunaja prodala lani. V Mercatorjevi lastnici, hrvaški skupini Fortenova, so takrat pojasnili, da se Emba ne ujema več z njihovo strateško usmeritvijo.

Agrana je vodilni proizvajalec sadnih pripravkov ter koncentratov jabolčnega in jagodičastega soka v svetu ter vodilni proizvajalec sladkorja v srednji in vzhodni Evropi. Po podatkih s spletne strani ima 9000 zaposlenih na 50 lokacijah na vseh celinah in ustvarja približno 3,5 milijarde evrov letnih prihodkov.