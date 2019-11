Berločnikovo upravo odnesle 'večstomilijonske napake'

Uradni razlog ostaja razhajanje uprav in nadzornega sveta v izvajanju sprejete strategije. Kaj pa to pomeni?

Nadzorni svet Petrola je zaradi, kot so zapisali, "različnih špekulacij, ki se v medijih pojavljajo po sporazumnem prenehanju mandata članom uprave", objavil dodatna pojasnila, zakaj so morali Tomaž Berločnik , Rok Vodnik in Igor Stebernak predčasno zapustiti svoje položaje.

Gre za predloge uprave, katerih potrditev bi pomenila bistveno odstopanje od sprejetega Strateškega poslovnega načrta 2018–2022, so pojasnili. "Gradiva so vsebovala večstomilijonske napake pri izračunih denarnih tokov in višine potrebne zadolžitve za financiranje investicij," so zapisali. "V gradivih za obravnavo na nadzornem svetu so bile predstavljene bistveno višje načrtovane investicije v relativno kratkem časovnem obdobju, kot so potrjene v sprejeti strategiji. Posledično bi bilo potrebno tudi bistveno višje in zaradi različnih vrst tudi dražje zadolževanje družbe Petrol v času, ko makroekonomski podatki kažejo, da smo na vrhu gospodarskega cikla," so pojasnili.

Nadzorni svet je gradiva ocenil za zavajajoča, pozivi upravi, naj jih popravi, pa niso naleteli na pričakovan odziv. Uprava je, kot pojasnjujejo nadzorniki, gradiva sicer večkrat dopolnila, ni pa upoštevala pripomb in zahtev nadzornega sveta po dodatnih pojasnilih in popravkih. "Kritične napake" v izračunih so tako ostale, saj – tako nadzorni svet – niso bile oziroma niso želele biti popravljene, to pa je tudi razlog za izgubo zaupanja v Berločnikovo upravo.

"Pomembnost dinamike in višine načrtovanih investicij ter tveganja v povezavi s tem izpostavlja tudi bonitetna hiša Standard & Poor's Rating Services v obrazložitvi bonitetne ocene, kjer opozarja na ključno tveganje velikega investiranja družbe (v višini 521 mio. EUR v skladu s sprejeto strategijo) v naslednjih letih, večinoma izven jedrnih dejavnosti," so svojemu pojasnilu še dodali Petrolovi nadzorniki.

Potrditev in izvedba predlaganih odločitev bi bila za družbo Petrol lahko škodljiva, zato so nadzorniki ocenili, da nadaljnje sodelovanje z upravo ni mogoče. Berločnik, Vodnik in Stebernak so kljub temu odšli z visokimi odpravninami, nadzorniki pa ob tem pojasnjujejo, da so ob dogovoru upoštevali veljavno zakonodajo in pogodbe o zaposlitvi članov uprave.

Spomnimo. Čeprav so podjetje zapustili še isti večer, ko so se sporazumeli o predčasnem prenehanju mandatov, imajo trije zdaj že nekdanji člani Petrolove uprave trimesečni odpovedni rok. Pripada jim šest plač odpravnine in celotna letna nagrada, kar naj bi skupaj naneslo približno 19 plač oziroma dobrih 300.000 evrov bruto za Berločnika in nekaj manj za Vodnika in Stebernaka. Skupen znesek tako znaša slab milijon evrov.