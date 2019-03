Bertoncelj: Rebalans je stabilen in razvojno naravnan

Vlada z rebalansom sledi svojim ključnim usmeritvam, te so doseganje nominalnega presežka v javnih financah, zniževanje javnega dolga in zagotavljanje srednjeročne uravnoteženosti javnih financ. "Rebalans je stabilen in razvojno naravnan ter nagovarja vse generacije državljank in državljanov," je dejal finančni minister Andrej Bertoncelj.

Izpostavil je zmanjševanje javnega dolga ter dejal, da se stanje javnih financ izboljšuje, na kar pomembno vpliva gospodarska rast. To se kaže tudi v povečanih prilivih iz naslova davčnih prihodkov.