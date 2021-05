Bezos se bo poslovil 5. julija

Izbira datuma odstopa je tudi "čustvene narave" je dejal Bezos. Amazon je bil namreč ustanovljen 5. julija 1994. "Navdušen sem, da vstopam v novo vlogo, saj bom tako lahko svojo energijo in pozornost usmeril v nove izdelke in pobude," je dejal Bezos. Že februarja, ko se je začelo govoriti o odstopu, pa je dejal, da se veseli, da bo imel več časa za delo v svojih podjetjih, kot sta Bezos Earth Fund in Blue Origin. Ob tem je dodal, da pričakuje, da bo Jassy, ​​ki je v podjetju že 24 let in se je povzpel do vodenja najbolj donosne divizije, "izjemen vodja".

"Sledi najvišjim standardom in zagotavljam vam, da ne bo dopustil, da bi postali stereotipni. Prav tako ima energijo, ki je potrebna, da bomo ostali nekaj posebnega," je delničarjem še zagotovil Bezos.

Mesto, ki ga zdaj zaseda Jassy, bo prevzel predsednik uprave Tableau Adam Selipsky. Amazonov konglomerat, ki ga prevzema Jassy, pa medtem postaja vse bolj kompleksen, izgublja pa tudi nekaj ugleda. Te dni je tako odjeknila novica, da Amazon kupuje MGM za 8,45 milijarde dolarjev, a sočasno so se celo na skupščini delničarjev pojavila neprijetna vprašanja. Podjetje se namreč sooča s kritikami zaradi ravnanja s skladiščnimi delavci, ki so vse bolj odmevne.

Prav tako je moral Bezos odgovarjati na vprašanja o velikosti podjetja, potem ko je okrožje Columbia v torek vložilo tožbo proti družbi, češ da je zlorabila svojo prevlado na trgu elektronskega poslovanja, da bi škodovala konkurenci.

Bezos je očitke zavrnil: "Rekel bi, da se z močno konkurenco uveljavljenih podjetij soočajo v vsaki panogi. Trgovina na drobno je zelo zdrava panoga." Izpostavil pa je tudi nekaj novejših Amazonovih projektov, ​​vključno s ponudbo telezdravstva Amazon Care in prizadevanji za satelitski internet Project Kuiper. Ob tem je dejal, da ni nobenega zagotovila, da bodo te ideje delovale, da pa je tveganje del investiranja.