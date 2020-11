Bezos znova najbogatejši Zemljan, Musk prehitel Gatesa

Kaj v teh nenormalnih in nevarnih časih, v katerih je bilo na milijone ljudi vsepovsod po svetu ob službo in zaslužek, počnejo supermilijarderji? Predvsem bogatijo. In kdo je letos najbolj obogatel? To ni bil "običajni osumljenec" zadnjih let, ustanovitelj Amazona Jeff Bezos, ki je še vedno najbogatejši, ampak oče električnih avtov in zasebnih raket Elon Musk, ki je na najnovejši Bloombergovi lestvici najbogatejših Zemljanov celo na drugem mestu, za Bezosom. Prehitel je celo Billa Gatesa ...