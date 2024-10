Bi morali pred referendumom vedeti ceno, kdo bo gradil, kdo imel koristi?

O čem bomo volivke in volivci odločali 24. novembra na posvetovalnem regerendumu o drugem bloku nuklearke? Bi morali odločanje premakniti za kakšno leto ali več, ko bi vedeli, koliko bo stal - 9, 10,15 milijard? Kdo ga bo gradil, kdo financiral, kdo bo imel gospodarske koristi, da se ne ponovi največja korupcijska afera v zgodovini Slovenije Teš 6? Da te številke niso pomembne, je na Odboru vztrajala poslanka Gibanja Svoboda Nataša Avšič Bogovič. Da so pomembne, da te številke govorijo o tem, kako zgrešeno in noro je, kar ta trenutek počnete, pa ji je nasprotoval koalicijski kolega iz Levice Matej Tašner Vatovec. In še, kot je dodal: "Molk SDS, NSi, Svobode in SD, ko se pogovarjamo o teh stvareh, je srhljiv." Kako odgovarja koalicijska partnerica?