Gospodarstvo

Bi si delili elektriko? Souporaba v Sloveniji od julija

Ljubljana , 31. 01. 2026 08.47

Avtor:
Anja Kralj
Omrežnina

Potem, ko so se v Sloveniji začele prebujati energetske skupnosti, bodo elektriko lahko delila tudi gospodinjstva. Preverite, kako bo to potekalo in kdo si bo lahko elektriko delil. Glavni cilj novega koncepta souporabe niti ni prodaja viška iz že zgrajenih virov, ampak skupno investiranje v OVE vire tam, kjer je to mogoče, recimo na strehah večjih objektov, s sodelovanjem odjemalcev, ki na svojih objektih fotovoltaike ne morejo postaviti, recimo na blokih, pojasnjujejo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

Koncept souporabe električne energije omogoča sovlaganje v obnovljive vire na nekoliko enostavnejši način, kot koncept energetskih ali OVE skupnosti. "Zelo težko je vnaprej napovedati, koliko odjemalcev se bo odločilo za uporabo tega koncepta. Takšni novi koncepti zahtevajo svoj čas, v začetku gre običajno počasi, pozneje pa se ustvari praksa, izkušnje, morebitne zakonske korekcije, in naenkrat je lahko koncept zelo uspešen. Primer takega razvoja so razpršeni obnovljivi viri, ki jih imamo danes v Sloveniji že 70.000, trajalo je okrog 20 let in začetki so bili zelo skromni in počasni," na vprašanje, kaj od nove možnosti pričakujejo, odgovarjajo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE). Kot predvidevajo, bo v začetku nedvomno prišlo do uporabe koncepta souporabe pri uporabnikih s samooskrbo, ki imajo presežek proizvodnje nad porabo. Upajo pa tudi, da se bodo s tem konceptom laže odločali tudi za soinvestiranje v nove vire. 

Sončna elektrarna na hiši
Sončna elektrarna na hiši
FOTO: Shutterstock

Kako bo to potekalo?

V praksi to pomeni, da aktivni odjemalec z instalirano proizvodno napravo na OVE (šlo bo predvsem za fotonapetostne naprave) ali shranjevalnikom energije, del v omrežje oddane električne energije (kadar jo oddaja) v celoti ali delno prenese na enega ali več drugih odjemalcev, ki so udeleženi pri souporabi energije. Souporaba se izvaja v bilančnem obračunskem intervalu, tj. na ravni 15 minut, opisujejo na MOPE.

Načeloma bodo odjemalci pogodbe o souporabi sklepali, če bo zanje to ugodneje, kot pogodba z dobaviteljem. Del električne energije bo za prejemnike energije cenejši, na oddajni strani pa bo del oddane energije prodan draže, kot če bi ga prodali dobavitelju.

Zakon namreč določa, da se sktivnim odjemalcem, ki souporabljajo energijo in so prejemniki, električna energija v skupni rabi, dovedena v omrežje, odšteje od njihove skupne izmerjene porabe v 15-minutnem bilančnem obračunskem intervalu, rezultat se upošteva pri obračunu dobavljene energije. Pri obračunavanju prispevkov in drugih dajatev ter pri obračunu omrežnine, ki se obračunavajo od količine električne energije, prevzete iz omrežja, se upoštevata dejanski odjem oziroma oddaja na obračunskem mest. Delež v omrežje dovedene električne energije, ki je v skupni rabi in se prenaša na obračunsko točko drugega aktivnega odjemalca (prejemnika), se določi kot odstotek oddane energije v 15-minutnem intervalu, ki je enak za vse 15-minutne obračunske intervale. Odstotek se lahko spremeni s spremembo pogodbe ali drugega pravnega akta, ki je podlaga za souporabo energije, pri čemer mora biti enak za vse 15-minutne obračunske intervale.

Za dobavitelje je upoštevanje souporabe obvezno. Odjemalci, ki imajo sklenjen sporazum o souporabi energije, imajo lahko vsak svojega dobavitelja. Dobavitelja lahko vedno tudi zamenjajo, vse skladno s predpisi in pogodbenimi določili. Dobavitelji in drugi akterji na trgu v svojih pogodbenih določbah ne smejo nepošteno in diskriminatorno obravnavati odjemalcev pri sklepanju in izvajanju pogodb o souporabi energije. To na primer ne pomeni, da odjemalcem, ki se odpovedo možnosti souporabe, ne smejo ponuditi ugodnejših pogojev, a tak način prodaje ne sme biti nepošten. 

"Dejstvo namreč je, da ima souporaba dejansko vpliv na poslovanje dobaviteljev, predvsem zaradi obvladovanja tveganja in zaradi večje zapletenosti napovedovanja odjema in proizvodnje za odjemna mesta v bilanci dobavitelja, ki sodelujejo v souporabi," izpostavljajo na MOPE.

Kdo bo lahko vstopil v sistem souporabe elektrike in kdaj?

Souporaba temelji na pogodbah oz. dogovorih civilnopravne narave, pri čemer je več možnosti. Lahko temelji na prodajni pogodbi za energijo, z določeno ceno. Če gre za negospodinjskega odjemalca, mora pri takšni prodaji izpolnjevati obveznosti dobaviteljev iz 15. člena (pogodbene pravice končnih odjemalcev), 16. člena (dodatne pogodbene pravice gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev) in 25. člena ZOEE (računi in informacije na računu).

Če pa energijo prodaja gospodinjski odjemalec iz enostanovanjske stavbe z zmogljivostjo proizvodne naprave do 30 kW (do 100 kW v večstanovanjskih stavbah), lahko ta prodaja teče brez izpolnjevanja teh obveznosti. V obeh primerih gre le za del obveznosti dobavitelja (vezanih predvsem na pogodbena razmerja), koncept prevzemanja bilančne odgovornosti v primeru souporabe ni niti izvedljiv niti potreben.

Temelj souporabe je lahko tudi skupna naložba v proizvodno napravo ali shranjevalnik, kar lahko temelji na pogodbi ali preko pravnega subjekta v skupni lasti. V takem primeru ne gre za prodajo energije in tudi v primeru, ko so vpletene gospodarske družbe, obveznosti dobavitelja iz prejšnje točke ni potrebno izpolniti. Podobno velja tudi v primeru najema.

Sončna elektrarna
Sončna elektrarna
FOTO: Shutterstock

Za gospodinjske odjemalce, ki souporabljajo energijo iz naprav do 30 kW moči ( do 100 kW v večstanovanjskih stavbah) torej ni potreben noben poseben status.

V sistem souporabe lahko torej vstopijo skoraj vsi odjemalci, razen velikih. A sistem je namenjen predvsem gospodinjskim odjemalcem, za večje akterje so pogoji strožji, da na trgu električne energije ne bi prišlo do zlorabe s strani večjih akterjev, pojasnjujejo na MOPE.

Kakšne bi bile naloge udeležencev sistema v takšen sistem?

Predvsem bi morali uporabnik , ki energijo oddaja in uporabnik, ki energijo sprejema, skleniti dogovor oz. pogodbo o souporabi in jo prijaviti distribucijskemu operaterju, obvestiti pa tudi svoje dobavitelje. Lahko pa vse te odnose, pogodbe in izstavljanje računov in celo namestitev proizvodne naprave pomaga organizirati organizator souporabe energije.

Kako bo to vplivalo na ceno elektrike vključenih?

V primeru prodaje bosta pogodbeni strani določili ceno v pogodbi sami. Organizator lahko svetuje, pomaga s standardnimi pogodbami, ... Načeloma bodo odjemalci pogodbe o souporabi sklepali, če bo zanje to ugodneje, kot pogodba z dobaviteljem. Del električne energije bo za prejemnike energije cenejši, na oddajni strani pa bo del oddane energije prodan draže, kot če bi ga prodali dobavitelju.

"Glavni cilj koncepta souporabe pa niti ni prodaja viška iz že zgrajenih virov, ampak skupno investiranje v OVE vire tam, kjer je to mogoče (recimo na strehah večjih objektov), s sodelovanjem odjemalcev, ki na svojih objektih fotovoltaike ne morejo postaviti (recimo na blokih). V primeru sopuporabe, ki bo temeljila na soinvestiranju, ne bo šlo za prodajo in nakup energije, ampak za souporabo na podlagi solastništva proizvodne naprave," izpostavljajo na MOPE. 

Kako se bo določila cena takšne elektrike – oziroma kako se bo naredil obračun, kako je z davki?

Pomembno je izpostaviti, da se omenjen način določanja obračunskih količin nanaša le na obračun električne energije, brez poseganja v energetske prispevke in omrežnino. To pomeni, da se na račun souporabe energije lahko nižajo količine za dobavljeno električno energijo, omrežnina in prispevki pa se obračunajo z upoštevanjem celotne 15-minutne prevzete električne energije iz omrežje (brez upoštevanja souporabe). Pri oddajnem prevzemno predajnem mestu oddaja dela oddane energije ne vpliva na obračun omrežnine, saj se za oddano energijo omrežnina ne obračunava.

Omrežnina
Omrežnina
FOTO: Profimedia

Navedeno ne drži le pri obračunu omrežnine in prispevkov, ki jih določa energetska zakonodaja, ki temeljijo na prejeti oz. oddani 15-minutni energiji za odjemalce z letnim netiranjem meritev. Pri teh se 15-minutna oddana energija, ki jo prenesejo na drugo prevzemno predajno mesto, za vsakih petnajst minut posebej odšteje, preostanek pa gre v letno vsoto odjema in oddaje, na podlagi katere se odjemalcem z letnim netiranjem meritev obračuna tako dobavljena energija, kot tudi del omrežnine, ki se plačuje sorazmerno s porabo energije.

Omrežnina in prispevki, ki jih določa energetska zakonodaja, se torej obračunajo z upoštevanjem podatkov na ločenih obračunskih točkah, skladno z izmerjenimi količinami prevzete električne energije na merilnem mestu, brez upoštevanja souporabe energije, razen za odjemalce z letnim netiranjem, kot je opisano zgoraj. Način obračunavanja DDV in trošarine ni določen v energetski zakonodaji, ta del bodo morali dobavitelji uskladiti z Ministrstvom za finance, so razložili.

Kakšni so prvi koraki tistih, ki razmišljajo o vstopu v sistem?

O souporabi prejemajo vprašanja, zanimanje torej obstaja, ugotavljajo na MOPE. Kolikšen bo dejanski obseg souporabe, pa bomo videli po 1. juliju. Verjetno bo v začetku uporaba tega mehanizma skromna, sčasoma, pa se lahko razmahne. Še posebej, če se bodo na trgu dejansko pojavili tudi organizatorji souporabe, dodajajo.

Razlagalnik

Energetska skupnost je pravna oseba, ki jo ustanovijo fizične ali pravne osebe z namenom zagotavljanja koristi s področja obnovljivih virov energije za svoje člane ali lokalno skupnost. Njihov cilj je spodbujanje trajnostne energije, zmanjšanje emisij in povečanje energetske neodvisnosti na lokalni ravni. Energetske skupnosti lahko proizvajajo, porabljajo, shranjujejo in prodajajo električno energijo iz obnovljivih virov, pri čemer se dobiček prerazporedi med člane.

Razpršeni obnovljivi viri (OVE) se nanašajo na majhne proizvodne enote obnovljive energije, ki so locirane blizu mesta porabe, namesto v velikih centraliziranih elektrarnah. Najpogostejši primer so sončne elektrarne na strehah stanovanjskih in poslovnih zgradb, majhne vetrne turbine ali male hidroelektrarne. Ti viri povečujejo odpornost omrežja, zmanjšujejo izgube pri prenosu energije in omogočajo večjo fleksibilnost pri oskrbi z električno energijo.


KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sekira
31. 01. 2026 09.39
Vsi, ki se tako razburjate zaradi cen elektrike, si zamislite, kaj vse delate s pomočjo elektrike. Perete, kuhate, grejete vodo sušite lase, gledate tv, poslušate radio, uporabljate računalnike.... Elektrika ni draga! Skrbijo naj vas redukcije ob pomanjkanju elektrike, tako kot je bilo v ranjki Jugi.
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
31. 01. 2026 09.37
Karkoli si deliti s komerkoli je nesmisel, ker vedno eden ta kratko potegne, navadno naivnež, oz., manj prebrisan...."plačujeta ali plačujejo pa vsi enako.
Odgovori
+2
2 0
biggbrader
31. 01. 2026 09.36
To bo kot Kordiševa Zadruga s pridelavo korenja.
Odgovori
0 0
NeXadileC
31. 01. 2026 09.35
WEF, oziroma naša neizvoljena brusseljska vlada ima v načrtu tudi deljenje bivalnih prostorov. Ko ste recimo zjutraj v službi, bo v isti bivalni enoti, spal nekdo iz tretje izmene, ali pa bo varovanje otrok za blok, ali pač, kaj drugega, kar bo UI izbrala in odločila.
Odgovori
-1
0 1
NeXadileC
31. 01. 2026 09.31
Nova faza v WEF nadaljevanki neizvoljenih avtokratov, "Ne boste imeli ničesar, in boste srečni". V Štepanjcu se sekirajo, a kmalu bodo najbrž imeli le en avto na blok. Kdo in kdaj ga lahko uporabi, bo odločala umetna inteligenca, na podlagi vašega rokovnika in ocenjenih potreb vas in drugih, saj jih bo poznala, jih že pozna, do v potankosti. Če ne boste sodelovali, vas bo kaznovala tako, da vam bo odtegnila nekaj iz paketa možnosti. Nabor slednjih možnostih je ogromen. Od izklopa luči ob uri, elektrike in ogrevanja ali hlajenja na sploh, sladic, mesa, dovoljenga da zapustite blok, ali števila letnih dovolilnic, da lahko zapustite vaš 15 minutni sektor. Za najtrše bo tukaj tudi kakšna ICE milica.
Odgovori
+2
2 0
2mt8
31. 01. 2026 09.34
Dobili bomo digitalni ID. Bojda brez njega ne boš dobil zdravnika, zdravil in ne boš mogel v trgovino in na bankomat.
Odgovori
0 0
Presrani
31. 01. 2026 09.25
Hvala vlada in elektro.
Odgovori
-1
1 2
SAKOSAKO
31. 01. 2026 09.25
Spet goljufija! Največ bodo od tega imela elektro podjetja mi pa drobtinice!!!
Odgovori
+4
4 0
grumf
31. 01. 2026 09.25
Zakaj se mi zdi, da od vsega tega profitirajo samo vsi ti zajedalci na neskončnih postavkah na računu?
Odgovori
+3
4 1
2mt8
31. 01. 2026 09.22
Cena elektrike je v enem letu poskočila za 30%. Inflacija "kao" 2% 🤣🤣🤣
Odgovori
+3
5 2
grumf
31. 01. 2026 09.25
Jaz imam isti račun, kot lani..
Odgovori
-2
0 2
biggbrader
31. 01. 2026 09.31
Potem porabiš precej manj ali si na mrazu.
Odgovori
+1
1 0
NotMe
31. 01. 2026 09.17
Gledam račun za elektriko. Spomladi in jeseni je zelo nizek, večina zneska je omrežnina in ostale bučke. Visok je od novembra do februarja, ker na polno laufa peč, pa kopalniški radiatorji. Poleti pa imamo eno špico v času vročinskih valov zaradi klime, sicer pa nizek, tudi zaradi dopusta. Torej, taka investicija zaradi visokega računa v 5 mesecih na leto, od katerih so 4 popolnoma oblačni, zamegljeni in pod snegom? Proizvodnja 0?
Odgovori
+6
6 0
devote
31. 01. 2026 09.10
spet nastavljena kaka mina te vlade... tisti , ki bo vzel elektriko mu bodo pa steli kot prihodek in adijo otroski dod. stipendije etc...
Odgovori
+6
7 1
Artechh
31. 01. 2026 09.06
Z elektrarnam na strehi so nas še vedno na suho v zadnjo. Ne zaupam jim 0. Verjetno se en poskus ljudi prepričat da dajo na streho ki se bo splacal lih kako leto dve.
Odgovori
+7
8 1
Hehedemokrat
31. 01. 2026 09.04
To je spet eden od elementov vladajočih radikalnih socialistov. Najprej so nam levičarji pod Cerarjevo vlado prepovedali sosedsko pomoč, zdaj pa bi si s sosedi delili elektriko. Seveda je zadaj biznis. Socializem prodajat zato, da ljudi vedno znova mečejo na razne mamljive finte.
Odgovori
+6
7 1
presnet
31. 01. 2026 09.01
Fino, bo prišlo prav. Če bo res fino, pa kmalu vidimo.
Odgovori
+2
4 2
ptuj.si
31. 01. 2026 09.01
Slovenci in deljenje??? To ne gre skupaj.
Odgovori
+7
9 2
Rookoko
31. 01. 2026 08.54
Stroški vzdrževanja bodo drazji od proizvodnje. Tako kot so zakomplicirali z omreznino, tudi tega ne bodo znali pravicno razdeliti. Zadeva je interesantna predvsem za fotovoltajicni lobij.
Odgovori
+11
12 1
Gutenberg
31. 01. 2026 08.59
S tem bodo spodbudili še nekaj inštalacij, ki jih izvajajo večja podjetja. In s tem njihov zaslužek. Nič drugega. Investicija se pa itak ne bo nikoli izplačala.
Odgovori
+8
9 1
Presrani
31. 01. 2026 08.54
Sam sem si pod vlado Robija pripravljen deliti tudi kopalnico
Odgovori
-5
2 7
bb5a
31. 01. 2026 08.53
Kaj je to spet za en zeleni nateg?
Odgovori
+11
12 1
bibaleze
