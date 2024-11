Bi uvedba pokrajin omogočila razcvet slovenskega gospodarstva?

Pri SBC so izvedli nekaj študij, v prihodnje pa bodo predstavili tudi konkretne predloge, ki jih bodo nato uskladili z lokalnimi skupnostmi. Pečečnik je prepričan, da je veliko interesa za to temo, čeprav je bilo v zadnjih desetletjih o tem že veliko izrečenega.

"Naše stališče je, da bi mi morali poiskati sebi primerne modele, kot so Švica, da bi se regijski vpliv povečal, da se decentralizira državo, ampak ne samo z imeni, ampak tudi z upravljanjem in s financiranjem posameznih regij," je dejal Pečečnik.

Njihov cilj je, da naredijo programe in predloge, kako bi morale te regije oziroma pokrajine delovati, kako bi morale biti razporejene in zakaj bi morale imeti avtonomno odločanje.

Kot je ob robu 3. Festivala podjetništva, ki ga organizira SBC, v izjavi za medije dejal Pečečnik, bo nova strategija naslavljala različne teme in področja. "Generalno se bomo ukvarjali z regijami in z družino kot osnovno celico, ukvarjali se bomo s konkurenčnostjo naših podjetnikov in našega okolja v primerjavi s tujci, ukvarjali se bomo s tem, kaj bi morala država postoriti, pa ne postori," je pojasnil.

Pokrajin se je v okviru panelne razprave s Pečečnikom dotaknila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Prav tako je opozorila, da se razprave o pokrajinah preveč osredotočajo zgolj na njihovo število in imena. "Mi se moramo najprej pogovarjati o tem, kaj bomo z države prenesli na pokrajino in kaj z občine na pokrajino," je poudarila. Kot pravnica je obenem spomnila, da so pokrajine zapisane tudi v ustavo.

Kot je v izjavi za medije pojasnil podpredsednik SBC Marko Bitenc, z novo strategijo pripravljajo podlago za razvoj Slovenije do leta 2030. "Menimo, da je država nekaj podobnega kot podjetje in da je funkcija države enaka. Država mora vzpostaviti pogoje vsaki državljanki, vsakemu državljanu, da v največji meri lahko izrazi vse svoje potenciale, hkrati pa mora po principu popolne solidarnosti poskrbeti za vse tiste, ki teh danosti nimajo," je pojasnil.

Vse te elemente vključujejo v svoje predloge in po besedah Bitenca pričakujejo, da jih bo katerakoli politika, ki bo vodila državo, drznila poslušati in upoštevati pri svojem delu.

Podpredsednik SBC Igor Akrapovič je opozoril, da slovensko in evropsko gospodarstvo izgubljata v globalni konkurenčnosti. Ob tem je opozoril na težave energetike in bil kritičen do dogajanja okoli projekta JEK 2. Postopki bi po njegovem prepričanju morali teči naprej tako, kot so bili zadani, saj vsaka zakasnitev začetka gradnje novega bloka jedrske elektrarne lahko pomeni konkretne zamude pri dobavi potrebnih delov.

Ob tem je izrazil prepričanje, da je "edini daleč najcenejši in de facto skoraj brezogljični energetski sistem jedrski".

Razmer v gospodarstvu se je dotaknila tudi predsednica republike. "Kar se tiče gospodarstva, se moramo zavedati, da slovensko gospodarstvo ne tekmuje na državnih prvenstvih, ampak na evropskih in svetovnih prvenstvih," je dejala ob robu dogodka. V tej luči je izrazila zadovoljstvo, da se tudi predsednik vlade Robert Golob zaveda pomena moči kitajskega gospodarstva, saj so bili v zadnje pol leta štirje ministri na Kitajskem.