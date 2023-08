Bilančni dobiček Darsa v rezerve iz dobička

Skupščina se je med drugim seznanila z letnim poročilom družbe za lani in s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter potrdila politiko prejemkov teh organov. Upravi in nadzornikom je podelila razrešnico za delo v lanskem letu, še kaže poročilo, ki ga je na svoji spletni strani objavil SDH.

Dars je lani ustvaril 135,1 milijona evrov čistega dobička oz. petino več kot leto prej. Čisti prihodki od prodaje so bili s 494,5 milijona evrov višji za pet odstotkov.

Večino prihodkov so predstavljali prihodki od cestnin, znašali so 479,6 milijona evrov oz. pet odstotkov več kot predlani. Pri tem so prihodki od prodaje vinjet porasli za devet odstotkov na 195,2 milijona evrov, od cestnine za tovorna vozila za dva odstotka na 267,1 milijona evrov in od cestnine za predor Karavanke za 23 odstotkov na 17,3 milijona evrov, je razvidno iz letnega poročila družbe.

Cene vinjet in infrastrukturne pristojbine za težka vozila so bile v letu 2022 enake kot v letu 2021, prav tako ni prišlo do spremembe cestnine za uporabo cestnega predora Karavank. Do podražitev pa je prišlo letos.

Z novim letom se je podražila vožnja skozi predor Karavanke, in sicer za vozila z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone za 20 centov na 7,80 evra, točkovna karta, ki omogoča 14 prehodov predora v 30 dneh, pa za en evro na 35,10 evra. Sredi junija pa so se podražile elektronske vinjete, npr. za osebna vozila letne vinjete za 7,50 evra na 117,50 evra, mesečne za dva evra na 32 evrov in tedenske za en evro na 16 evrov. Podražile so se tudi vinjete za kombije in motorna kolesa.