Bitcoin: bo najbolj znana kriptovaluta podrla vse rekorde?

Posamezniki, podjetja in celo banke so se bitcoinu nehali smejati ter ga začeli kupovati. Dokaz: vrednost enega žetona je tik pred tem, da doseže 20 tisoč ameriških dolarjev (okoli 16.700 evrov), kar pomeni, da katastrofalnega padca pred leti kriptovaluta ni le preživela, ampak se je vrnila na sam vrh. In to v poplavi več kot 300 tisoč drugih valut oziroma žetonov.

Z naložbenega vidika so letos bitcoin prepoznali investicijski skladi in podjetja, nekatera so vložila več kot 250 milijonov. Na Kitajskem nameravajo predstaviti celo nacionalno kriptovaluto. Med smetano kriptosveta pa še vedno kraljuje Slovenija, predvsem z zanesljivimi žetoni in kriptomenjalnicami, ki so prepričale največje dvomljivce in preživele turbulentna nihanja.