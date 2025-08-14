Bitcoin in Ether dosegla najvišjo vrednost v zgodovini

Največja kriptoaktiva na svetu je v zgodnjem azijskem trgovanju zrasla za 0,9 % na 106.141,98 evra (124.002,49 USD), s čimer je presegla prejšnji rekord iz julija. Tudi Ether, druga največja kriptovaluta, je dosegel 4.091,55 evra (4.780,04 USD), kar je najvišja raven po koncu leta 2021.
Reuters poroča, da je po besedah analitika trga pri IG, Tonyja Sycamora, trenutni dvig posledica vse večje gotovosti, da bo Fed znižal obrestne mere. Prav tako je posledica močnega zanimanja institucionalnih vlagateljev in reform, ki lajšajo vlaganje v kriptoaktiva. Če Bitcoin tehnično preide mejo 106.996 evrov (125.000 USD), bi lahko poletel do 128.395 evrov (150.000 USD), je zapisal v analizi.
Bitcoin je v letu 2025 zrasel za skoraj 32 %, pri čemer so k rasti prispevale dolgo pričakovane regulativne zmage v ZDA po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo. Trump, ki se označuje za kriptopredsednika, je v zadnjem letu skupaj s svojo družino izvedel več poslovnih potez v kripto sektorju. Ena ključnih je izvršni ukaz iz prejšnjega tedna, ki omogoča vključitev kriptoaktiv v pokojninske načrte tipa 401(k), kar potrjuje vse bolj naklonjeno regulativno okolje.
Leto 2025 je za kriptosvet v ZDA prineslo več pomembnih mejnikov, vse od sprejetja zakonodaje o stabilnih kovancih (stablecoinih) pa do sprememb v pravilnikih ameriške agencije za trg vrednostnih papirjev, ki se prilagajajo razredu teh sredstev. Ta pozitivna klima je sprožila tudi širši dvig na trgu kriptovalut, ki se je v zadnjih mesecih uspešno izognil negativnim učinkom Trumpovih obsežnih carinskih ukrepov, piše Reuters.
Kot je za AFP pojasnil analitik Samer Hasn iz družbe XS.com, je Trump sprejel ukrepe za odpravo omejitev, ki so prej bankam preprečevale poslovanje s podjetji, označenimi kot tvegana. V to kategorijo so bila pogosto uvrščena tudi kriptopodjetja.
Trump bi bil po prepričanju Hasna lahko naklonjen tudi "pospešitvi integracije kriptovalut v nacionalni finančni sistem in odpravi dodatnih omejitev, glede na vse večjo vpletenost njega in njegove družine v tem sektorju".
Trumpova medijska skupina in proizvajalec električnih vozil v lasti milijarderja Elona Muska Tesla sodita med naraščajoče število podjetij, ki kupujejo ogromne količine bitcoinov, še navaja AFP.
Po podatkih CoinMarketCap se je skupna tržna kapitalizacija kripto sektorja povzpela na več kot 3,80 bilijona evrov, kar je občutna rast glede na približno 2,28 bilijona evrov novembra 2024, ko je Trump zmagal na ameriških predsedniških volitvah, poroča Reuters.
