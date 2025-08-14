Svetli način
Bitcoin in Ether dosegla najvišjo vrednost v zgodovini

14. 08. 2025

L.M. , STA
Bitcoin je v četrtek dosegel novo rekordno vrednost, saj so vlagatelje spodbudila pričakovanja o milejši denarni politiki ameriške centralne banke ter nedavno napovedane finančne reforme. Institucionalni nakupi in ugodne politične poteze nove administracije predsednika Donalda Trumpa dodatno poganjajo rast največje kriptovalute po tržni kapitalizaciji.

Največja kriptoaktiva na svetu je v zgodnjem azijskem trgovanju zrasla za 0,9 % na 106.141,98 evra (124.002,49 USD), s čimer je presegla prejšnji rekord iz julija. Tudi Ether, druga največja kriptovaluta, je dosegel 4.091,55 evra (4.780,04 USD), kar je najvišja raven po koncu leta 2021.

Reuters poroča, da je po besedah analitika trga pri IG, Tonyja Sycamora, trenutni dvig posledica vse večje gotovosti, da bo Fed znižal obrestne mere. Prav tako je posledica močnega zanimanja institucionalnih vlagateljev in reform, ki lajšajo vlaganje v kriptoaktiva. Če Bitcoin tehnično preide mejo 106.996 evrov (125.000 USD), bi lahko poletel do 128.395 evrov (150.000 USD), je zapisal v analizi.

Bitcoin
Bitcoin FOTO: Profimedia

Bitcoin je v letu 2025 zrasel za skoraj 32 %, pri čemer so k rasti prispevale dolgo pričakovane regulativne zmage v ZDA po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo. Trump, ki se označuje za kriptopredsednika, je v zadnjem letu skupaj s svojo družino izvedel več poslovnih potez v kripto sektorju. Ena ključnih je izvršni ukaz iz prejšnjega tedna, ki omogoča vključitev kriptoaktiv v pokojninske načrte tipa 401(k), kar potrjuje vse bolj naklonjeno regulativno okolje.

Leto 2025 je za kriptosvet v ZDA prineslo več pomembnih mejnikov, vse od sprejetja zakonodaje o stabilnih kovancih (stablecoinih) pa do sprememb v pravilnikih ameriške agencije za trg vrednostnih papirjev, ki se prilagajajo razredu teh sredstev. Ta pozitivna klima je sprožila tudi širši dvig na trgu kriptovalut, ki se je v zadnjih mesecih uspešno izognil negativnim učinkom Trumpovih obsežnih carinskih ukrepov, piše Reuters.

Kot je za AFP pojasnil analitik Samer Hasn iz družbe XS.com, je Trump sprejel ukrepe za odpravo omejitev, ki so prej bankam preprečevale poslovanje s podjetji, označenimi kot tvegana. V to kategorijo so bila pogosto uvrščena tudi kriptopodjetja.

Rast Bitcoina
Rast Bitcoina FOTO: Shutterstock

Trump bi bil po prepričanju Hasna lahko naklonjen tudi "pospešitvi integracije kriptovalut v nacionalni finančni sistem in odpravi dodatnih omejitev, glede na vse večjo vpletenost njega in njegove družine v tem sektorju".

Trumpova medijska skupina in proizvajalec električnih vozil v lasti milijarderja Elona Muska Tesla sodita med naraščajoče število podjetij, ki kupujejo ogromne količine bitcoinov, še navaja AFP.

Po podatkih CoinMarketCap se je skupna tržna kapitalizacija kripto sektorja povzpela na več kot 3,80 bilijona evrov, kar je občutna rast glede na približno 2,28 bilijona evrov novembra 2024, ko je Trump zmagal na ameriških predsedniških volitvah, poroča Reuters.

bitcoin kriptovalute rekordna vrednost Donald Trump
Julijske plače nižje: odštel se bo prispevek za dolgotrajno oskrbo

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Thor78
14. 08. 2025 11.24
Ether je bil že višje
ODGOVORI
0 0
Radiate
14. 08. 2025 11.23
+1
Tisti, ki ŠE VEDNO dvomite v kripto se vprašajte zakaj bo z letom 2026 obdavčen. Čim je FURS izvohal, da se s tem krepko služi so šli obesit davke gor 🥴
ODGOVORI
1 0
Žrtev
14. 08. 2025 11.12
-1
Rad bi investiral v crypto, dolgoročno. Mi lahko kdo razloži, kateri kovanec ima boljšo tehnologijo. CumCoin ali Foreskin coin?
ODGOVORI
0 1
Insta Btc
14. 08. 2025 11.12
+1
Kot ponavadi nepoučeni pisci na 24ur streljajo kozle. BTC je res dosegel ponoči najvišjo vrednost, ETH pa še manjka 100$!
ODGOVORI
1 0
klop12
14. 08. 2025 11.11
+1
dolar pa počas v maloro.
ODGOVORI
1 0
rahlo_nepristranski
14. 08. 2025 10.41
+0
Zanimivo, da bod trumpom vse raste a tako grozen je po vaše, kakor vsak dan objavlate in perete možgane
ODGOVORI
2 2
Žrtev
14. 08. 2025 10.34
-2
Če bi vsi imeli 1 bitkojn ne bi bilo več lakote in nikomur ne bi bilo treba več delati.
ODGOVORI
0 2
Vojko Kos
14. 08. 2025 11.06
+1
Pa beton bi jedli!🤣
ODGOVORI
1 0
Žrtev
14. 08. 2025 11.10
Ja kako ti to ni logično?!?!
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
14. 08. 2025 10.32
+3
Da niso kriptorekordi povezani z negativnimi rekordi greenbacka in vedno večjo nepomembnosti v svetovni trgovini?
ODGOVORI
3 0
