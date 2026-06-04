Bitcoin na poti pod psihološko mejo

V ponedeljek se je tečaj bitcoina gibal okoli 74.000 dolarjev, analitiki pa njegovo znižanje v zadnjih dneh delno pripisujejo prodajam kripto vlagatelja Strategy. Gre za največjega institucionalnega vlagatelja v bitcoin, ki pomembno vpliva na gibanje tečaja. Čeprav je Strategy prodal razmeroma malo bitcoinov, je prodaja vznemirila vlagatelje.

"Kar se je sprva zdelo kot manjši incident, se vse bolj razvija v pravi stresni test," je Strategyjevo prodajo komentiral analitik Timo Emden iz družbe Emden-Research. Po njegovem mnenju je to opazno povečalo občutljivost vlagateljev na morebitne večje spremembe portfelja.

Poleg tega se analitiki bojijo, da bi napovedana večmilijardna prva javna ponudba delnic vesoljskega podjetja SpaceX v lasti Elona Muska lahko odvrnila tvegani kapital od kriptovalut.

Pomembno vlogo pa igrajo tudi strah pred inflacijo, pritiski denarne politike in geopolitične napetosti. "Vlagatelji bi se morali zdaj pripraviti na morebiten padec pod psihološko pomembno mejo 60.000 dolarjev," je še povedal Emden.