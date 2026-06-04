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Gospodarstvo

Bitcoin na poti pod psihološko mejo

London, 04. 06. 2026 11.37 pred 11 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA N.Š.
Bitcoin-2

Najstarejša in najbolj znana kriptovaluta bitcoin nadaljuje pot navzdol. Njegova cena je v jutranjem trgovanju na platformi Bitstamp zdrsnila na 61.310 dolarjev, kar je najmanj od začetka februarja. V nadaljevanju trgovanja si je nekoliko opomogel, vseeno pa je še vedno približno 16 odstotkov manj vreden kot na začetku tedna.

V ponedeljek se je tečaj bitcoina gibal okoli 74.000 dolarjev, analitiki pa njegovo znižanje v zadnjih dneh delno pripisujejo prodajam kripto vlagatelja Strategy. Gre za največjega institucionalnega vlagatelja v bitcoin, ki pomembno vpliva na gibanje tečaja. Čeprav je Strategy prodal razmeroma malo bitcoinov, je prodaja vznemirila vlagatelje.

"Kar se je sprva zdelo kot manjši incident, se vse bolj razvija v pravi stresni test," je Strategyjevo prodajo komentiral analitik Timo Emden iz družbe Emden-Research. Po njegovem mnenju je to opazno povečalo občutljivost vlagateljev na morebitne večje spremembe portfelja.

Poleg tega se analitiki bojijo, da bi napovedana večmilijardna prva javna ponudba delnic vesoljskega podjetja SpaceX v lasti Elona Muska lahko odvrnila tvegani kapital od kriptovalut.

Pomembno vlogo pa igrajo tudi strah pred inflacijo, pritiski denarne politike in geopolitične napetosti. "Vlagatelji bi se morali zdaj pripraviti na morebiten padec pod psihološko pomembno mejo 60.000 dolarjev," je še povedal Emden.

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Hinkoinvinko
04. 06. 2026 11.49
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