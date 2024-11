Bitcoin nad 81.000 evrov: za ene 'politična nuja', na druge vir hudih izgub

NYDIG ocenjuje, da bodo zakonodajni predlogi, kot sta zakon o finančnih inovacijah in tehnologiji ter regulacija stabilnih kovancev, pod Trumpovo administracijo pridobili večjo podporo. Poleg tega bi lahko SEC ponovno premislila o kazenskih postopkih proti kripto podjetjem, kot so Ripple Labs, Coinbase in Binance.

NYDIG v svojem najnovejšem poročilu poudarja, da Trumpova podpora Bitcoinu, vključno s predlogom za vzpostavitev strateške bitcoin rezerve, signalizira spremembo ameriške politike do digitalnih sredstev. Poleg tega bi lahko predvidene spremembe v vodstvu ključnih agencij, kot so Komisija za vrednostne papirje, Urad za nadzor valute in Ministrstvo za finance, znižale omejitve za kripto sektor.

Vsi pa si v teh trenutkih ne manejo rok. Po zmagi Trumpa so namreč prodajalci na kratko, ki so stavili proti bitcoinu in kriptovalutam, utrpeli ogromne izgube, poroča Reuters.

V času, ko je nastajala njihova analiza, je bitcoin dosegel 82.000 dolarjev, kar pomeni skoraj 19-odstotno rast od Trumpove zmage. Ta skok je povzročil velike izgube za tiste, ki so stavili proti kriptovalutam. Med njimi je tudi MicroStrategy, eno največjih podjetij, ki podpira Bitcoin, kjer so prodajalci na kratko od 6. do 8. novembra izgubili več kot 1,2 milijarde dolarjev, skupne izgube v tem letu pa presegajo 6 milijard dolarjev.

Podobno so pri podjetjih, kot so Coinbase Global, Riot Platforms, MARA Holdings in Bitfarms, do 8. novembra utrpeli skupne izgube v višini približno 1,2 milijarde dolarjev.

Tudi vlagatelji, ki so stavili proti iShares Bitcoin Trust, največjemu skladno upravljanemu ETF-ju na svetu, so od 6. novembra utrpeli približno 37 milijonov dolarjev izgub.