Bitcoin prvič dosegel vrednost 100.000 dolarjev

Vrednost bitcoina je v današnjih zgodnjih jutranjih urah po srednjeevropskem času dosegla rekordno vrednot 103.800,44 dolarja. To je dosegla po tem, ko je Trumpova ekipa sporočila, da bo SEC vodil Atkins.

Atkins je bil že član SEC od leta 2002 do leta 2008, kasneje pa je ustanovil svetovalno podjetje Patomak Global Partners, ki svetuje finančnim podjetjem glede kriptovalut. Prav tako je sopredsednik digitalne trgovinske zbornice, ki od leta 2017 promovira digitalne valute.

"Paul se je dokazal kot voditelj na področju predpisov zdrave pameti in se zavzema za robustne in inovativne kapitalske trge. Zaveda se tudi, da so digitalna sredstva in druge inovacije ključnega pomena za to, da bo Amerika večja kot kdaj koli prej," je na svojem mediju Truth Social sporočil Trump, ki je med kampanjo dobil veliko denarja od podpornikov kriptovalut.