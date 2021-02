Bitcoin prvič presegel 49.000 dolarjev

Ameriški proizvajalec električnih vozil Tesla je v začetku tedna spodbudil rast bitcoina, ko je sporočil, da bo začel v bližnji prihodnosti sprejemati plačila v bitcoinih ob nakupu avtomobilov in drugih svojih produktov.

Rast je nato spodbudil še Mastercard, ki je napovedal, da bodo letos začeli podpirati izbrane kriptovalute neposredno na svoji mreži.

Kriptovalute medtem še naprej razdvajajo javnost. Zagovorniki jih vidijo kot prihodnost plačil in zavarovanje proti inflaciji v času, ko centralne banke po vsem svetu po pandemiji covida-19 pospešeno tiskajo denar. Kritiki jim očitajo pomanjkanje regulacije in nadzora, zaradi česar so priljubljene tudi pri kriminalcih in pri financiranju terorističnih dejavnosti.