Bitcoin prvič presegel vrednost 60.000 dolarjev

Po navedbah specializirane spletne strani CoinMarketCap je bitcoin v soboto ob 13.34 po srednjeevropskem času dosegel vrednost 60.197 dolarjev (50.360 evrov). Do 21.44 je nato vrednost narasla na 61.683 dolarjev oziroma 51.604 evre. Nato je do nedelje do 2. ure vrednost padla za približno 400 dolarjev (preračunano okoli 334 evrov).

Vrednost te kriptovalute tako še naprej podira rekorde. Samo v treh mesecih se je potrojila, še sredi decembra je namreč znašala 20.000 dolarjev (16.730 evrov). Mejo 50.000 dolarjev (41.830 evrov) pa je prvič presegla pred približno enim mesecem.