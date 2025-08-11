Bitcoin se približuje novemu rekordu

V nadaljevanju današnjega trgovanja se je vrednost bitcoina nekoliko znižala, a je s približno 122.220 dolarji še vedno na približno 5000 dolarjev višji ravni kot konec prejšnjega tedna, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Že konec prejšnjega tedna se je vrednost bitcoina zvišala za približno 3000 dolarjev. To je po besedah Rachael Lucas iz družbe BTC Markets posledica velikega zanimanja institucionalnih vlagateljev.

Lucas je za Bloomberg povedala, da rast vrednosti bitcoina poganjajo stalni nakupi družb za upravljanje korporativnih financ, prilivi v sklade, ki kotirajo na borzi (ETF), in pa tudi sprememba razpoloženja vlagateljev po uvedbi novih ameriških carin na uvožene zlate palice.

"Zaradi ozkih grl v dobavi in političnih tveganj, povezanih z zlatom, bitcoin pridobiva na veljavi med vlagatelji kot brezmejno in brezcarinsko sredstvo za ohranjanje vrednosti," je dejala.

Potem ko se je vrednost bitcoina sredi julija na trgovalni platformi Bitstamp povzpela do rekordnih 123.236 dolarjev, se je v začetku avgusta znižala na približno 112.000 dolarjev, nato pa se je spet začela zviševati.

Bitcoin je simbolično mejo 100.000 dolarjev prvič presegel decembra lani in 20. januarja letos, le nekaj ur pred inavguracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, dosegel vrednost 109.241,11 dolarja.

Trump bitcoinu v času svojega prvega mandata ni bil naklonjen. V kampanji pred drugim svojim mandatom v Beli hiši pa je obljubljal, da bo v času drugega mandata podpiral kriptovalute.