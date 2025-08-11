Svetli način
Bitcoin se približuje novemu rekordu

New York, 11. 08. 2025 11.03 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA
Komentarji
17

Najstarejša in najbolj znana digitalna valuta bitcoin je vse bolj zanimiva za institucionalne vlagatelje, kar krepko zvišuje njeno ceno. Danes se je cena bitcoina na trgovalni platformi Bitstamp povzpela na 122.300 dolarjev (104.820 evrov) in se tako precej približala rekordni vrednosti iz sredine julija.

Bitcoin
Bitcoin FOTO: Profimedia

V nadaljevanju današnjega trgovanja se je vrednost bitcoina nekoliko znižala, a je s približno 122.220 dolarji še vedno na približno 5000 dolarjev višji ravni kot konec prejšnjega tedna, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Že konec prejšnjega tedna se je vrednost bitcoina zvišala za približno 3000 dolarjev. To je po besedah Rachael Lucas iz družbe BTC Markets posledica velikega zanimanja institucionalnih vlagateljev.

Lucas je za Bloomberg povedala, da rast vrednosti bitcoina poganjajo stalni nakupi družb za upravljanje korporativnih financ, prilivi v sklade, ki kotirajo na borzi (ETF), in pa tudi sprememba razpoloženja vlagateljev po uvedbi novih ameriških carin na uvožene zlate palice.

"Zaradi ozkih grl v dobavi in političnih tveganj, povezanih z zlatom, bitcoin pridobiva na veljavi med vlagatelji kot brezmejno in brezcarinsko sredstvo za ohranjanje vrednosti," je dejala.

Potem ko se je vrednost bitcoina sredi julija na trgovalni platformi Bitstamp povzpela do rekordnih 123.236 dolarjev, se je v začetku avgusta znižala na približno 112.000 dolarjev, nato pa se je spet začela zviševati.

Bitcoin je simbolično mejo 100.000 dolarjev prvič presegel decembra lani in 20. januarja letos, le nekaj ur pred inavguracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, dosegel vrednost 109.241,11 dolarja.

Trump bitcoinu v času svojega prvega mandata ni bil naklonjen. V kampanji pred drugim svojim mandatom v Beli hiši pa je obljubljal, da bo v času drugega mandata podpiral kriptovalute.

bitcoin rekord
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
11. 08. 2025 12.18
+1
Vesel si, ko Bitcoin v dolarjih zraste. Jaz sem vesel, ko Bitcoin v dolarjih postane cenejši. Pravzaprav z Bitcoinom vse postaja cenejse.
ODGOVORI
1 0
daiči
11. 08. 2025 12.16
+2
Skoda d gre sam btc oa eth gor, ostali se pa nikamor ne premaknejo
ODGOVORI
2 0
HUSO BOSS
11. 08. 2025 12.08
+2
DO KONCA LETA ZNA PRESEŽT 200K
ODGOVORI
4 2
vevse
11. 08. 2025 12.08
+3
🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🌕🐕
ODGOVORI
3 0
Samo navijač
11. 08. 2025 12.05
-2
Ena od osnovnih lepot Bitcoina je ,da denar loči od politike. Večina tega se ne vidi,toda prava moc je v upravljanju lastne finance svobode.
ODGOVORI
0 2
Rotter
11. 08. 2025 12.24
Daj ne palamudi v tri krasne. Bitcoin je bil ustvarjen z namenom decentralizacije financ, se pravi odvzeti centralnim bankam in finančnim institucijam ekskluzivno moč nad našim denarjem. Danes vanj vlagajo raznorazni Blackrocki, gromozanske banke in druge finančne institucije. S tem je celotna poanta Bitcoina in vseh drugih kriptovalut razvrednotena. Sicer vsakomur želim vso srečo z investiranjem vanje, tudi meni je uspelo naredit par tisočakov z Ethereumom, je pa to izredno nesigurna investicja.
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
11. 08. 2025 11.59
+0
Prava vrednost Bitcoina ni v ceni,temvec v edinstvenem dogodku,ki ga predstavlja za človesko civilizacijo.
ODGOVORI
1 1
Samo navijač
11. 08. 2025 11.54
-5
Bitcoin bo resil cloveštvo tako,da bo odvzel nadzor in manipulacijo.
ODGOVORI
1 6
Samo navijač
11. 08. 2025 11.50
+0
V casu pred Bitcoinom so nam govorili o demokraciji. Po Bitcoinu demokracijo imenuje vladavino fiat tolp.
ODGOVORI
1 1
Samo navijač
11. 08. 2025 11.44
+0
Preberem komentarje in??? Zaskrbljujoča finančna nepisme ost.
ODGOVORI
1 1
jedupančpil
11. 08. 2025 11.28
+3
ja ja ...o tem ko to začnejo objavljat nekredibilni cajtngi, vemo da je čas striženja OVC
ODGOVORI
3 0
proofreader
11. 08. 2025 11.21
+1
Kdor visoko leta, nizko pade.
ODGOVORI
3 2
bilythekid321
11. 08. 2025 12.00
-1
proofreader ti moras bit pa razgledan k bukova grča 🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 1
sebak81
11. 08. 2025 12.12
Ja.. model je za par evrov vložka pokupil pol Bohinja :)
ODGOVORI
0 0
ACC0
11. 08. 2025 11.18
+1
Dobro da imam vse v nepremičninah
ODGOVORI
4 3
but_the_ppl_are_retarded
11. 08. 2025 11.17
+8
Da ni to zaradi slabljenja dollarćka... Naši kriptoinvestitorji iz firme se še vedno skupaj na šiht vozijo; še nima vsak svojega lambota v individualni barvi.
ODGOVORI
9 1
jankoslo
11. 08. 2025 11.51
+0
Kdor pozna Bitcoin se zna racionalno obnašati, sej ve, da če bo vsak mesec nekaj vložil, bo čez 20 let zelo premožen. Zakaj bi zapravil 10€ na dan za prevoz, če bo to nekoč 1000€?
ODGOVORI
2 2
