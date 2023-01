Biti igralec, ne igrišče: recesije morda ne bo, cilj je ukrotitev inflacije

Lagardova je glede prihodnjega obdobja izrazila določeno mero optimizma: "Gledamo v aktivnost na globalni in evropski ravni in novice so v zadnjih tednih bolj pozitivne. Retorika se je premaknila od napovedane recesije v tretjem in četrtem kvartalu, morda še dlje, do recesije v četrtem kvartalu letošnjega in morda prvem kvartalu prihodnjega leta, do tega, da zdaj govorimo o majhnem krčenju. Voditelji evropskih velikih igralcev, med njimi nemški kancler Olaf Scholz, pa so celo prepričani, da recesije sploh ne bo. Ko gledamo podatke, aktivnost upada v primerjavi 2022, ko je bila rast 3,5-odstotna. Projekcija, ki jo imamo za 2023, je 0,5-odstotna rast. Ne kaže torej na briljantno leto, je pa precej bolje, kot smo se bali, tako da izhajajmo iz tega."

Kritično pomemben je tudi dejavnik dela trga, je izpostavila. Trg dela v Evropi najbrž ni bil še nikoli tako živahen, kot je zdaj. Brezposelnost je rekordno nizka.

Potem pa je tukaj inflacija. "Te številke so previsoke. Čeprav so se nekoliko znižale, so enostavno previsoke, ne glede na to, katero inflacijo gledamo. ECB je odločena, da inflacijo oklestimo nazaj na dva odstotka. Da bi to dosegli, smo že posegli po ukrepih. Zelo pozorno pa spremljamo inflacijska pričakovanja," je bila jasna Lagardova.

Investitorje na drugi strani skrbi, da bi ECB posegla po preveč ukrepih. Sewing se s tem ne strinja: "Mislim, da počnejo natančno to, kar je treba. Seveda slišim tudi pomisleke, vendar je nujno, da se inflacijo obvlada, ker je strup za ekonomijo. Prav tako je treba biti ob nekaj večjem gospodarskem optimizmu previden, da se ne pozabi na temeljne težave, ki pestijo evropsko gospodarstvo – visoka inflacija, potreba po strukturnih reformah ... Če bomo samo nekoliko znižali inflacijo, ne bomo pa je zares obvladali, bomo padli v spiralo. Potem bomo pa dobili drugačne odgovore, tudi denimo od sindikatov, ki so bili doslej zelo mirni in so z drugimi deležniki igrali igro, po kateri bi sčasoma inflacijo ukrotili. Skrbi pa me še nekaj – gledati moramo, kako bo na našo inflacijo vplivalo odprtje Kitajske. Potrebno je torej biti previden, in če lahko vse to obvladamo, bomo deležni tudi rasti."