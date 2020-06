Bivši šef Volkswagna: 2.700 evrov pokojnine - na dan

Matthias Müller je bil dolga leta vodja družbe Porsche, ta je pod njegovim vodstvom beležila dobre rezultate, tudi Müller naj bi bil na tem mestu še kako zadovoljen, tudi zato, ker naj bi bil zasebno velik ljubitelj avtomobilov prav te znamke.

Potem pa je bilo leta 2015 konec sanjske službe, izbruhnila je namreč afera "dizelgate" in odnesla prvega moža Volkswagna Martina Winterkorna, družinska klana Porsche in Piech pa sta namesto njega v Wolfsburg poslala prav Müllerja, za katerega so ocenili, da bo koncern uspešno popeljal skozi krizne čase, piše nemški Focus.

A tudi s tega mesta se je moral kmalu posloviti, leta 2018 je izgubil bitko za oblast s Herbertom Diessom, družini, ki sta ga prej postavili na to mesto, pa se tokrat zanj nista zavzeli.

Odšel je s skoraj 18-milijonsko odpravnino in nekaj drugimi finančnimi ugodnostmi. Uradno se je njegovo razmerje z družbo končalo šele letos. Müller je zdaj upokojenec, ki mu koncern plačuje zajetno pokojnino - 81.800 evrov na mesec, kar je okoli 2.700 evrov na dan, je za nemško izdajo Business Insiderja izračunal strokovnjak Heinz Evers.

Še vedno pa Müller med nekdanjimi vodilnimi Volkswagna ne prejema najvišje pokojnine. Okoli 3.100 evrov na dan naj bi dobival Winterkorn. Sicer pa naj bi bilo v Müllerjevi "pokojninski vreči" spravljenih več kot 30 milijonov evrov. Številke, ki so ob trenutnem stanju avtomobilske branže naletele na precejšnje neodobravanje ljudi.