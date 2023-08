Blaženje posledic poplav: med predvidenimi ukrepi tudi moratorij na kredite

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han se je danes skupaj z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Lukom Mescem ter predstavniki ministrstva za finance srečal s predstavniki obrtno-podjetniške, gospodarske, trgovinske in turistično-gostinske zbornice ter Civilne zaščite glede blaženja posledic obsežnih poplav, ki so v začetku meseca prizadele državo.

"Na gospodarskem ministrstvu bomo od danes naprej začeli ocenjevati škode v gospodarstvu, in sicer z oceno škode, ki je nastala na strojih, opremi, zalogi in predvsem zaradi izpada dohodka," je v izjavi po srečanju pojasnil Han. Po dogovoru z gospodarstveniki računajo, da bi škodo popisali do 1. septembra. Do tega dne imajo podjetniki čas, da na podlagi posebnega obrazca naredijo oceno škode, ministrstvo pa bo nato pripravilo sklep za sprejem na vladi, čemur bo sledil začetek izplačevanja škode.

Trenutno velja, da bo ministrstvo sofinanciralo do 10 odstotkov škode, ki je nastala na strojih, prometu in zalogah. So pa zbornice prosile, da bi se ta delež zvišal. Za koliko bi se ta delež lahko zvišal, Han ni želel ugibati, saj je to stvar pogovorov na vladi. Kot je še poudaril Han, bo medtem ministrstvo za obrambo ocenjevalo škodo, ki je nastala na infrastrukturi, torej na objektih. Iz gospodarstva bodo morali tako javiti tudi to škodo.

Na srečanju so se pogovarjali tudi o pomoči samozaposlenim, kmetom in kulturnim delavcem. Kot je dejal minister, so ugotovili napako v sprejeti noveli Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki jo bodo zato spremenili.