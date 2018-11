Bloomberg: cena NLB na dnu razpona

Institucionalni vlagatelji so knjigo ponudb v prvi javni ponudbi delnic NLB napolnili do celotnega paketa 75 odstotkov minus ena delnica, ki ga prodaja država, je razvidno iz objave v informacijskem sistemu poslovnega medija Bloomberg. Cena za delnico naj bi medtem dosegla 51,5 evra in naj bi bila torej določena na spodnji meji cenovnega razpona.

Institucionalni vlagatelji imajo še danes do 15. ure čas za vpis ponudb za delnice NLB ali morebitne spremembe ponudb. Knjiga naročil bo po neuradnih informacijah STA še danes zvečer na Slovenskem državnem holdingu, jutri pa bo nato sledila uradna objava dosežene cene v IPO in števila prodanih delnic. Na voljo je sicer od 10.000.001 delnice do 14.999.999 delnic, institucionalnim vlagateljem pa je namenjena večina deleža, ki ga v NLB prodaja država. Cena delnice NLB naj bi dosegla 51,5 evra. FOTO: Aljoša Kravanja